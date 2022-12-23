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    博客來「假承攬真僱傭」？解僱清潔婦引撻伐 律師嘆：讓人失望

    網路書店龍頭博客來被控「假承攬真僱傭」。（取自博客來官網）

    網路書店龍頭博客來被控「假承攬真僱傭」。（取自博客來官網）

    2022/12/23 23:31

    〔即時新聞／綜合報導〕律師陳又新今天揭露，知名網路商城博客來最近解僱一名年資20年的打掃阿姨，這期間阿姨都被要求打卡上下班，明顯是僱傭關係，不過雙方簽的卻是「承攬合約」，直呼「博客來你真是讓人失望」。媒體報導，博客來今（23日）晚間解釋，目前正和婦人持續協商溝通中。

    陳又新在臉書貼文指出，阿姨前幾天找上他並表示：「陳律師啊，歹勢，我在公司打掃了二十幾年，都有準時打卡上下班，沒請過幾天假，打掃都有符合公司主管的指示，現在公司說明年開始不要我了。我二十幾年來沒有勞健保、沒有三節禮金，現在才知道我連退休金也沒有。公司其他年輕人看不過去，私下叫我一定要帶這些文件去找律師，我不認識字，也不知道要怎麼辦，想拜託你可不可幫幫我？」

    陳又新看了阿姨帶來的文件，才發現雙方簽的是「清潔服務『承攬』合約書」，他表示，阿姨20幾年來，被要求打卡上下班，工作時間受到資方嚴格管控，打掃範圍也是依照博客來指示，在在都顯示，阿姨受到博客來高度監督指揮，是標準的「僱傭關係」；但博客來跟阿姨簽的是「承攬」契約，如果真的是承攬關係，只要清潔結果符合跟博客來約定的標準就好，阿姨什麼時候要來打掃、要怎麼掃、掃哪裡，都可以自行決定就好。

    「為什麼博客來明明跟阿姨成立的是僱傭契約，卻要簽承攬契約呢？」陳又新指出，因為在僱傭關係下，博客來應該要幫阿姨保勞健保、提撥退休金，更要在非自願性解僱時給付預告工資以及資遣費，「但博客來利用阿姨不識字，每年跟阿姨簽承攬契約，這麼一來，博客來就不用付這些錢了」。

    陳又新說，這類「假承攬真僱傭」的把戲，在台灣中小企業屢見不鮮，但他怎麼也沒想到，網路書店的霸主也幹這種事情，還把這種違法手段用在這位工作20幾年、月薪只有2萬9500元的艱苦人身上，真應了那句老話，負心每多讀書人。

    《三立新聞》報導，博客來今（23日）晚間解釋，目前正和婦人持續協商溝通中，由於先前多次協商未果，未來將秉持良善負責的態度，繼續與當事人溝通合意的處理方式。

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