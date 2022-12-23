藏毒？保溫瓶被海關破壞 不明液體真相大白

民眾日前從國外購買保溫瓶，其中一個保冷蓋遭到海關破壞檢查，全新的瓶蓋就這樣毀了。（網友提供）

2022/12/23 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕民眾從海外購買物品進關時，若是海關認為有急迫性需求，可能會採用破壞性查驗。不過某臉書粉專分享，友人日前從國外購買保溫瓶，但在入關檢驗中保冷蓋被海關從X光機中發現異狀破壞檢查，但其實蓋子內的不明黏滑液體只是冷凝劑。

該粉專表示，日前友人從國外購買保溫瓶，結果當中的保冷蓋被海關「狠狠破壞」。從照片中能發現，裡面有一層隔溫用的保麗龍，以及一包「不明黏滑液體」被劃開，另外還有留下一張紙條，說裡面只是「水」。

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粉專貼文指出，雖然透過X光，保溫瓶蓋中間一包東西看起來很像運毒，其實那是「冷凝劑」，是在預冷瓶蓋內常見的填充液，常見的保冰盒或保冰磚內應該都有，只是通常會染成藍色供辨識。

粉專也提到，事後代運業者有補償，不過，以後若是從海外購買特定款式的保溫瓶可能要有心理準備，內附的3個瓶蓋恐怕會有一個被海關撬開，而且會是保冷瓶蓋。因為保溫瓶蓋內不會放冷凝液，如果真的塞了一包神秘液體，他也會懷疑是大麻膏。

針對海關使用破壞性查驗造成的物品損失，財政部去年已經發布最新修正「海關實施進出口貨物破壞性查驗補償處理程序」，若民眾未被通知物品遭海關破壞性查驗，海關將在7日後以書面發函告知，民眾可提出申請賠償、依申報金額理賠。

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