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    5詐團「吃好逗相報」 騙光退休女商人6115萬

    朱嫌等18人分別移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    朱嫌等18人分別移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

    2022/12/23 19:36

    〔記者邱俊福／台北報導〕「吃好逗相報!」，5個假靈骨塔詐欺集團分別登記成立公司後，先後對一名商界退休的八旬張姓老婦，以協助被害人出售手中持有的殯葬產品，再稱已經找到買家願意收購，但為幫被害人節稅需要加購塔位、骨灰罐等老梗手法，從105年至去年騙光張婦高達6115萬元老本，讓張婦心情沮喪，不敢讓家人知道，也向檢警坦言老年人失業，想繼續賺錢，才落入陷阱。刑事局偵一大隊第二隊今宣布逮捕朱等18人到案，移送檢方偵辦。

    警方調查，該5個不同集團，從吳姓業務員詐欺張婦得手後開始，又將張婦轉介給下一個集團方式，最後於朱姓業務員結束，一點一滴騙光張婦積蓄，而為取得張婦信任，成員還會假扮買家，假意要收購其塔位，洽談事宜，甚至偽造國稅局公文，讓張婦誤以為欠稅需補稅。

    這些集團編造的話術，還會結合時事，例如編撰有共同合資買塔位的金主家人，因普悠瑪事故身亡，可否協助將金主之前投資的資金歸還，也是做功德，以及馬來西亞的買家，因該國總統貪汙，跨國交易中斷，必須補交稅金，甚至編造有買家取得遷葬無主墓投資案，可購買塔位參加等等，誘騙張婦持續交付金錢。

    此外，為能避免遭警方查察，誘騙加購的塔位會給予權狀，以及騙取繳稅現金時，還附帶給予骨灰罈寄存憑證，塑造一手錢、一手交貨的合法交易假象。警方說，6年來，張婦於這些詐術下，被騙得團團轉，因此購得20多個塔位、279個骨灰罈，直至積蓄耗盡，今年初於友人提醒後，使驚覺受騙，向警方報案。

    警方據報，經長期偵查蒐證後，今年8月至本月間陸續執行數波拘提、搜索查緝行動，共查獲5團18名嫌犯到案，查扣112萬4000元、骨灰罐寄存託管憑證等贓證物，並發現這些集團置放骨灰罐的倉庫內，竟存放上千個各式骨灰罐，等待不存在的「買家」領取。

    全案訊後依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦，檢方複訊後分別諭令5至10萬元交保候傳。

    警方查扣112萬多元、骨灰罐寄存託管憑證、手機等贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方查扣112萬多元、骨灰罐寄存託管憑證、手機等贓證物。（記者邱俊福攝）

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