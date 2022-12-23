最高檢開選後檢討會 決議成立打擊賭盤介入選舉平台

最高檢察署昨召開「111年九合一地方公職人員選舉工作檢討與策進會議」。（最高檢提供）

2022/12/23 14:05

〔記者王定傳／台北報導〕最高檢察署昨召開「九合一地方公職人員選舉工作檢討與策進會議」，檢察總長邢泰釗指出，境外資金介入選舉及利用網路進行選舉賭盤，嚴重妨害選舉公正，並有國安疑慮，如何有效精確偵辦相關案件，是當務之急；會議中決議成立「整合打擊地下通匯與網路賭盤聯繫平台」，就賭盤與地下通匯介入選舉事項，在明年7月前，由最高檢、高檢署、警政署、調查局成立相關平台，督導協調相關案件辦理，精確打擊相關犯罪。

最高檢昨召開會議，由各地檢署檢察長親自就本次選舉查察工作的檢討與策進進行報告；警政署長黃明昭、調查局長王俊力、廉政署長莊榮松、移民署副署長林興春、刑事警察局長李西河均親自出席。

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黃明昭表示，「這次檢、警、調、廉、移查賄團隊的運作當好，去除很多第一線查賄同仁心理上的疑慮，未來我們也期盼以此方式運作，相信警察同仁絕對會更努力來進行查賄工作」。

調查局王俊力表示，此次表現出檢警調廉移整體形成查賄團隊，彼此截長補短，對選舉查察能夠達成目標非常有幫助。

新竹、苗栗、南投、彰化、雲林、嘉義、橋頭、屏東、台東、花蓮、宜蘭、澎湖等地檢署檢察長均強調，檢、警、調、廉、移等各機關齊心協力查賄是地檢署於本次選舉查察能有所成效的主因。

但邢泰釗點出，目前境外勢力藉地下通匯介入選舉案件，偵辦效益相當不理想，應專人專責勾稽其關連性，精準取締，有效打擊該項犯罪型態；另外，選舉賭盤嚴重危害選舉正確性，尤其網路、加密貨幣介入後，危害猶烈，應專人專責分析其規律性與慣犯，從嚴取締並查扣賭資。

這次會議除決議成立「整合打擊地下通匯與網路賭盤聯繫平台」外，還達成以下決議：針對坊間「辦藍不辦綠？」、「查賄看顏色？」及「反滲透法無限上綱？」等不實說法，宜速澄清；各檢察與司法機關辦理賄選成績評比，相互提供相關機關統計數據作為評比參考，評比結果儘量呈現真實查賄狀況。

再來是移民署辦理新住民選舉查察，確有必要性，亦有相當實效，如能強化佈建工作，對國家安全有重要實益；最後是，目前議會正副議長、鄉（鎮、市）民代表會及直轄市山地原住民區民代表會正副主席等選舉正進行中，請持續查察。

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