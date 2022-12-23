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    首頁　>　社會

    涉犯貪污及接受性招待 台南經發局長陳凱凌遭押

    2022/12/23 01:12

    〔中央社〕台南市政府經濟發展局長陳凱凌涉及貪污等罪嫌，台南檢調21日發動搜索，在陳凱凌住處查扣30萬元現金等物，南檢昨天訊後聲押，台南地院今天凌晨裁定羈押，並禁止接見、通信。

    台南地方法院發言人劉秀君今天表示，陳凱凌已坦承收受現金、酒店飲宴、性招待及使公務員登載不實，但否認公務員財產來源不明罪嫌。

    台南地院認定若不羈押陳凱凌，難以進行追訴及審判，因此，地院裁定羈押，並禁止接見、通信。

    台南地檢署今年3月接獲陳凱凌涉嫌貪污，立刻分案指揮偵辦，經專案小組蒐證及詢問相關證人，認定陳凱凌涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物罪及同法第6條之1財產來源不明等罪嫌。

    台南檢調21日突檢陳凱凌中西區住處、台南市永華市政中心等6個處所，在陳凱凌住處查扣新台幣20萬元、牛皮紙袋裝有10萬元及一家工程公司名片等物，且帶回陳凱凌及2名證人偵訊。

    南檢訊後，以陳凱凌犯嫌重大，且有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，昨天凌晨當庭逮捕，向台南地院聲請羈押。（編輯：楊昭彥）1111223

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