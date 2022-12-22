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    獨家》前大法官不滿年改後退休金縮水 湯德宗興訟敗訴確定

    司法院前大法官湯德宗不滿年改案使其退休金被削減，違反憲法的信賴保護原則，提起行政訴訟，最高行政法院今判湯敗訴確定。（記者楊國文攝；本報合成）

    司法院前大法官湯德宗不滿年改案使其退休金被削減，違反憲法的信賴保護原則，提起行政訴訟，最高行政法院今判湯敗訴確定。（記者楊國文攝；本報合成）

    2022/12/22 22:26

    〔記者楊國文／台北報導〕年金改革案連大法官興訟也敗訴！司法院前大法官湯德宗以他之前從中央研究院教授退休後領取退休俸，卻在退撫新制實施後經重新審定，遭到大幅削減，認為違反憲法「信賴保護」原則，以中研院為被告，提起行政訴訟；不過，最高行政法院審理認定中研院原處分乃於法有據，今判決湯德宗敗訴確定。

    湯德宗是國內知名法律學者，原本是中央研究院法律研究所教授、所長，也是憲法、行政法等領域的專家，被拔擢出任司法院大法官，於2011年10月1日就任大法官，經過8年任期，於2019年9月30日卸任。不過，湯德宗卸任大法官後，據稱因年改案而少了近3分之1退休金，但他已獲禮聘出任教職。

    湯德宗主張，他原本是中研院聘任人員，於2011年10月1日退休生效而就任司法院大法官，經中研院依據2018年7月施行的「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第3條第1項等規定，核定其退休薪級為770薪點，退休金種類為月退休，退撫新制實施前、後年資分別為12年、16年，合計28年。

    後來，中研院依退撫條例第36條、37條及39條等規定，以2018年6月5日人事函令重新審定通知書，重新計算並審定其每月退休所得，大幅刪減他之前已正式審定的月退休所得，違反憲法的信賴保護原則。他提起復審遭駁回後，提起行政訴訟。

    湯德宗在法院指出，從就任大法官以來，即停止支領月退金，但政府推行所謂年金改革，中研院以原處分重新審定，「不真正溯及既往」地大幅削減他之前已正式審定的月退休所得，違反憲法特設大法官任期保障的意旨，抵觸憲法的信賴保護原則，已違法而無效。

    中研院答辯表示，依據退撫條例等規定，重新計算湯德宗的退休所得，其計算過程及結果均正確無誤，一切合法。

    台北高等行政法院審理認為，司法院大法官由總統提名，經立法院同意後任命，大法官是憲法為維護其獨立行使職權而定有任期保障的職位，其受任期保障，不僅在確保個人職位的安定，更重要的在確保其依法獨立行使職權的目的而具有公益價值。

    北高行指出，此案經中研院以原處分重新計算並審定者，是湯德宗在就任司法院大法官之前，擔任中研院的退休人員，依據原學校教職員退休條例規定審定，應分別由中研院（退撫新制實施前）及公務人員退休撫卹基金管理委員會（退撫新制實施後）支給的退休金給與，這與湯德宗自中研院退休後，因再擔任大法官，基於大法官職位的任期保障所取得的法律上地位，及產生的信賴利益，是兩件事。

    北高行認定，湯德宗以原處分不真正溯及適用2018年7月1日施行的退撫條例，大幅削減他已取得的月退休金，違背憲法設大法官任期保障的意旨，抵觸憲法的信賴保護原則，主張原處分無效，並無理由，因此判湯德宗敗訴。

    湯德宗不服，上訴最高行政法院。最高行政法院審理認為，北高行判決無誤，也無違背法令情事，今判決上訴駁回，即湯德宗敗訴確定。＃

    司法院前大法官湯德宗不滿年改案使其退休金被削減，違反憲法的信賴保護原則，提起行政訴訟，最高行政法院今判湯敗訴確定。（記者楊國文攝）

    司法院前大法官湯德宗不滿年改案使其退休金被削減，違反憲法的信賴保護原則，提起行政訴訟，最高行政法院今判湯敗訴確定。（記者楊國文攝）

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