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    人在做天在看！毒蟲闖紅燈躲避警攔查 撞上「醫神」金爐掉出一堆毒

    劉姓男子逃亡時撞上保生大帝的金爐，結果掉出一堆海洛因。（民眾提供）

    劉姓男子逃亡時撞上保生大帝的金爐，結果掉出一堆海洛因。（民眾提供）

    2022/12/22 17:20

    〔記者王捷／台南報導〕撞到了專門管「藥」的保生大帝金爐，毒蟲身上的海洛因全掉在警方面前！劉男21日晚間9點多因闖紅燈被警方攔查，他急忙加速逃逸，警方尾隨在後，結果劉男因車速過快撞上南路寮保鎮宮的金爐，當場被警方拉下車，掉出好幾包毒品，一檢驗都是一級毒品海洛因，共有11包，警方見狀相當驚訝，因為現在監聽都不一定能抓到這麼多一級毒品，訊後將他依毒品危害防制條例等罪移送。

    40多歲的劉男自稱無業，但他有多項毒品前科，當天他從高雄開車到台南要找朋友，但是闖了一個紅燈引起警方注意上前攔查，劉男不服稽查，立刻加速往小巷子鑽，不過他因為不熟路況，加上車速也很快，一個轉彎來不及煞車，撞上了保鎮宮的金爐。

    保鎮宮主祀的保生大帝是台灣道教信仰中常見的「醫神」，或許是冥冥中早已註定，劉姓男子撞上金爐後，當警員將他從車上拉下來時，掉出許多包白色粉末，一檢驗發現是海洛因，海洛因是一級毒品，已經很少人在吸食，也相當難取締，警方常常監聽一年、半年可能都只抓到幾公克的數量，但這次一共「掉出」11包共46公克的海洛因，訊後警方將他依毒品罪嫌移送法辦。

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