無劇本演訓重大危安事件應變機制 警政署獲政府服務獎

警政署榮獲政府服務獎，署長黃明昭代表受獎。（記者姚岳宏翻攝）

2022/12/22 14:27

〔記者姚岳宏／台北報導〕國家發展委員會本月在台大醫院國際會議中心辦理第5屆「政府服務獎」頒獎典禮，會中由行政院長蘇貞昌頒獎給24個得獎機關，內政部警政署以「危機來襲時的守護神－以無劇本演訓精進重大危安事件應變機制」專案參獎，榮獲「政府服務獎」社會關懷服務類獎項，由署長黃明昭代表受獎。

蘇貞昌在頒獎典禮強調「人在公門好修行」的重要性，期許公務員應讓人民能確實感受「有政府、會做事」，不斷與時俱進，同時不忘提供「有溫度」的服務，讓政府的服務做到更好。警政署將持續努力，從民眾的角度，提出以人為本，有效率、有溫度的優質便民服務，讓服務更貼心，民眾更安心。

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警政署取法國際維安事件經驗，藉由建立無劇本演訓模式，強調以無預警突發狀況進行演訓，但在遭遇困境時人員之應變方式，均於事前縝密規劃。採取「明確想定、無操作劇本」，將演習當作訓練，驗證參訓單位應變機制可行性，也從縱橫面向整合跨單位應變量能，打造堅實治安防護網，為全國人民營造安心宜居的幸福家園。

警政署強調，營造安居樂業的生活環境，是政府的施政目標，而提供安全的社會環境，則是民眾能夠安居樂業的基礎，重大危安事件影響民心甚鉅，能否應變得宜，及時弭平危害，維持國人安寧的生活，必須仰賴平日精實訓練與臨場快速應變。

警政署「無劇本演訓精進重大危安事件應變機制」，榮獲政府服務獎。（記者姚岳宏翻攝）

警政署「無劇本演訓精進重大危安事件應變機制」，榮獲政府服務獎。（記者姚岳宏翻攝）

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