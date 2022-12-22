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    首頁　>　社會

    同居23年不堪挨罵 女子持碎玻璃「割喉」男友

    台中地檢署認為林女對男友「割喉」行徑，顯有殺人之意，依殺人未遂罪名起訴。（記者張瑞楨攝）

    台中地檢署認為林女對男友「割喉」行徑，顯有殺人之意，依殺人未遂罪名起訴。（記者張瑞楨攝）

    2022/12/22 13:51

    〔記者張瑞楨／台中報導〕林姓女子於去年10月間，被酒後的周姓男友責罵，她趁著同居23年的周男入睡時，持破酒瓶的玻璃碎片，猛割周男喉嚨處，見周男血流如注，她嚇得趕緊呼叫救護車送醫，周男頸部喉嚨傷痕長達10公分，最深達0.5公分，林女全盤否認傷人，台中地檢署不採信辯詞，並認為林女持宛如利刃的玻璃碎片，割周男頸部行為，顯然有殺人犯意，依殺人未遂起訴。

    起訴書指出，林女與周男同居長達23年，去年10月2日兩人爭吵，林女被周男罵一頓，翌日（3日）清晨，林女仍氣憤難平，見周男已經熟睡，持玻璃碎片猛割周男脖子喉嚨處，周男鮮血淋漓，林女也嚇到，趕緊呼叫救護車，還陪同周男到醫院救治，幸運的是，周男頸部喉嚨附近有10公分傷痕，但動脈氣管等要害並未受創，事後周男對林女提起傷害罪告訴。

    中檢偵查時，林女否認殺人之意，她宣稱當時只是撿拾碎玻璃，不知周男為何受傷，周男指控她「要殺我」，她不知為何如此。

    中檢認為，周男指證歷歷，且周男的女兒也作證說，案發之後，她接到爸爸電話，指林女「要殺我」、「我快死了」，另外，處理此案的員警也說，第一時間周男就指控林女，且林女當時沒否認，警方事後向中市政府社會局通報為家庭暴力案。

    中檢強調，割頸可能造成頸部動脈受創、氣管割破，導致失血、窒息而死亡，林女有殺害周男之意，雖然行凶後叫救護車並陪同就醫，但她行凶時顯然有殺人之心，依殺人未遂罪名起訴。

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