師生對槓！助理教授這下要賠20萬

台北地院。（資料照）

2022/12/22 10:23

〔記者溫于德／台北報導〕一名女學生不滿某大學助理教授將其與資源教室往來的信件傳進LINE群組，還推斷她是「自殺高風險者」，又要兩名學生將「當事人嚴正聲明」發表在Dcard論壇，因此對3人求償50萬元並登報道歉，台北地院認為助理教授所為已侵害女學生的名譽，判賠20萬元但不用公開道歉，兩名學生則無賠償責任。可上訴。

女學生是在前年4月選修該助理教授的課程，同年7月也由助理教授擔任指導老師，參加知名科技公司舉辦的社會創新競賽並加入一個LINE群組，但競賽結束後她退出群組，助理教授卻將其與心理諮商組資源教室往來信件傳進群組，還推斷她是「自殺高風險者」，她認為已侵害她的名譽、隱私權。

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女學生表示，助理教授去年11月中委託兩名學生將「當事人嚴正聲明」發表在Dcard論壇，然而，兩名學生並未查證，便將不實內容如指控她參加競賽作弊、參加決賽遲到等語上傳，同樣貶損她的名譽，因此對3人求償50萬元並登報道歉。

助理教授解釋，因為女學生無預警退出LINE群組再加回群組時，於群組內咄咄逼人質問為何更換隊長人選，且女學生一心渴望獲獎卻落空等情形，自己才會基於關心學生立場，向校方資源教室輔導同仁詢問女學生是否需要協助，並將往來的信件轉貼至群組，希望其他同學能夠注意關心女學生。

助理教授強調，這封信件沒有女學生個資，且女學生沒有資深輔導紀錄，自己真的是出於關心學生的目的而為之，否認貶抑女學生的隱私。

助理教授也表示，師生在競賽過程中曾發生爭執，女學生因而上Dcard發文，自己為了澄清事實並維護自身名譽及校譽，才會商請兩名學生張貼聲明，但內容並未指名道姓，且後續留言也傾向支持女學生，顯然女學生的人格及社會評價並未受到貶損，因此沒有賠償責任。

兩名學生則說，Dcard文章內容並未指名道姓，也沒有謾罵他人，且文章是由沒有貼文權限的助理教授所寫，身為學生只是代為轉發，同樣否認賠償責任。

北院認為，根據LINE群組對話內容可知，助理教授明知女學生未被列在校方資源教室輔導名單內，卻逕自推斷女學生是「自殺高風險者」，客觀上足以影響女學生的人格評價與社會地位。

北院進一步指出，女學生是否參加諮商輔導或其諮商輔導紀錄均屬個資，她並不想讓他人知道，助理教授卻擅將她的個資進群組讓他人得知，已侵害隱私權，因此判助理教授應賠償20萬元，但不用登報道歉；至於兩名學生因為是受託代為發表文章，並未構成妨害名譽而免賠。

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