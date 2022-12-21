331名酒駕犯欠繳1億罰鍰 BMW被查封秒領6萬求勿拍賣

台中分署到李男家要查封房產。（台中分署提供）（記者許國楨攝）

2022/12/21 20:13

〔記者許國楨／台中報導〕行政執行署貫徹「酒駕零容忍」政策，20日起展開酒（毒）駕罰鍰欠款案件的強制執行專案，台中分署統計有331名義務人，欠款1億餘元陸續執行，其中有人得知名下房產將被查封，馬上配合希望能經濟能力範圍內按期繳納，另有人則是得知要查封BMW，秒領6萬求勿拍賣。

農曆春節將至，民眾尾牙、春酒、聚會、餐敘多，酒後駕車機率增，為貫徹政院「酒駕零容忍」政策決心，加強滯欠酒（毒）駕罰鍰案件執行，以遏止酒駕事件持續發生，法務部行政執行署從昨天起至明年1月11日，聯合全國13個分署，同步展開強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件。

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而此次以欠款金額在20萬元以上的酒駕者，以及拒絕酒測的義務人，列為優先強力執行對象，經統計，繫屬台中分署需強制執行的案件義務人有331位，總欠款罰鍰金額達1億餘元，其中東區李姓男子（50歲）曾因酒駕入監服刑，出獄後在去年間又因酒駕拒測，遭開罰18萬元。

台中分署發現李還有其他罰單欠款，總計22萬餘元，不過李沒有薪資、存款可供查封，但名下有一建物及附著之二筆土地，昨天前往查封時，李聽到房產要被查封，表示該不動產為其目前僅存財產，希望在能力許可範圍內辦理分期繳納，避免該不動產遭拍賣後流離失所，分署人員則要求李需按期繳納，以免房子遭拍賣。

另潭子區許姓男子（29歲）前年5月間行經神岡區時，因拒絕酒測被開罰18萬元，因逾期不繳被移送執行，台中分署發現，許陸續還有無照駕駛、超速、在禁止臨時停車處所停車被課處罰鍰及路邊停車費等未繳，累計共17件達21萬8700元。

許男雖無業無存款，但名下有賓士及BMW名車各一輛，分署人員數次現場執行未發現車輛，經鍥而不捨昨再度前往，終於發現許男名下BMW，經表明不繳清即查封立場，在場許男家人隨即表示許男經濟困難，請求分期繳納不要拍賣，但台中分署表示許男違規情節嚴重，不繳清罰鍰車輛必須依法查封，許男家人立即至超商領6萬元繳納，但分署仍依法查封，還要許母轉告，要許繳清罰鍰，避免車輛被拍賣。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台中分署到許男住處查封名下的BMW。（台中分署提供）（記者許國楨攝）

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