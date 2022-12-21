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    因「海陸大餐」、「炒米粉」鬥嘴鼓 林佳龍告王鴻薇加重誹謗不起訴

    台北市議員王鴻薇。（資料照）

    台北市議員王鴻薇。（資料照）

    2022/12/21 12:14

    〔記者錢利忠／台北報導〕去年台中市立委第二選區補選期間，國民黨參選人顏寬恒陣營辦里民政見說明會，被發現小吃豐盛，引發台中地檢署約談里長，後來國民黨台北市議員王鴻薇發文指，前台中市長林佳龍曾辦「海陸大餐」涉賄選，卻檢討別人吃「炒米粉」，林為此控告王加重誹謗；台北地檢署認為，王的文字縱顯聳動，目的不外是增加民眾對賄選認定等公眾事務的討論，今將王不起訴。

    去年12月1日，王的臉書粉絲專頁張貼「#請看林佳龍的賄凍選飯#豐盛的海陸大餐#怎麼還有臉討論一個下午...但不知這些人是失憶還是故意，當年林佳龍自己選舉，在梨山免費招待300人，一桌10人，每人各一份有生魚片的海陸大餐，然後邊吃邊喊「林佳龍凍蒜」，做到這麼噁心，你們都忘記了？也不曉得這些綠營節目還有什麼臉在那討論一個下午，林佳龍請吃飯你們有說一個字嗎？他被人檢舉請吃的可是「海陸大餐」，你們在檢討別人「炒米粉」是覺得別人吃太差，在嘲笑顏寬恆選舉吃的太寒酸嗎？」等內容。

    林佳龍指控，去年12月2日，其已在臉書粉絲專頁發文嚴厲指責王鴻薇的不實指控，提及「我們要跟大家報告：該案地檢署在偵辦調查後，在查無不法事證後已簽結，司法單位也有行政簽結函正式還給選民公道。這是一則遭潑髒水的事件，對手陣營竟仍持續誤導視聽，令人感到不可思議...，我們要提醒對手陣營，此案司法已還給當時被捲入的無辜選民清白，請勿再散播不實傳聞，以身試法」等內容，並要求王鴻薇勿再散播不實傳聞，王知悉他已發表澄清後，仍不刪除不實言論，甚至還在去年12月3日，再次於她的臉書專頁發表「#林佳龍說要告我...」等內容。

    檢方認為，王的文章中雖有提到「賄選」、「海陸大餐」等詞彙，不過其全文的文意，是以「海陸大餐」及「炒米粉」做對照，以此批評林對於認定賄選的雙重標準，且用語多以問句方式進行質疑，而質疑的內容亦非無中生有，目的應是喚起民眾對公眾事務之參與及發揮公眾監督之功能，縱有因尖酸刻薄而令告訴人不快，仍難證明她的主觀上是出於惡意，應屬對可受公評之事所為適當的評論，因此認定王的罪證不足。

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