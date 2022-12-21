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    南市議員吳通龍服務處疑遭槍擊 警鑑識排除槍擊造成

    南市議員吳通龍位於六甲區的服務處，昨傳疑遭槍擊，警方連夜鑑識，木板牆圓孔非槍擊痕跡 ，銅、鉛等反應為陰性，已排除為槍擊造成，為求慎重，全案移送南檢偵辦。（記者王涵平攝）

    南市議員吳通龍位於六甲區的服務處，昨傳疑遭槍擊，警方連夜鑑識，木板牆圓孔非槍擊痕跡 ，銅、鉛等反應為陰性，已排除為槍擊造成，為求慎重，全案移送南檢偵辦。（記者王涵平攝）

    2022/12/21 10:41

    〔記者王涵平／台南報導〕南市議員吳通龍位於六甲區的服務處，昨傳疑遭槍擊，警方連夜鑑識，木板牆圓孔非槍擊痕跡 ，銅、鉛等反應為陰性，已排除為槍擊造成，為求慎重，全案移送南檢偵辦。

    目前正值南市議會正副議長選舉，民進黨吳通龍所屬正國會系統為親無黨籍郭信良派，疑似槍擊案傳出後，警方不敢大意，立即通報並採證鑑識。

    目前調閱監視器發現，往來服務處人車均未停留，吳通龍也強調並無與人結怨。警方將擴大調閱路口監視器過濾可疑人車。

    警方表示，20日凌晨保全發現吳通龍服務處警報響起，查看後發現通往2樓的1面木板牆有疑似槍擊破洞，當日上午9時30分向警方報案。

    警方指出，派遣鑑識人員前往現場勘察採證；經鑑識人員以檢測射擊殘跡之鉛銅試劑檢測孔洞周圍呈陰性反應，初步排除火藥式槍枝射擊所致。

    南市議員吳通龍位於六甲區的服務處，昨傳疑遭槍擊，警方連夜鑑識，木板牆圓孔非槍擊痕跡 ，銅、鉛等反應為陰性，已排除為槍擊造成，為求慎重，全案移送南檢偵辦。（記者王涵平攝）

    南市議員吳通龍位於六甲區的服務處，昨傳疑遭槍擊，警方連夜鑑識，木板牆圓孔非槍擊痕跡 ，銅、鉛等反應為陰性，已排除為槍擊造成，為求慎重，全案移送南檢偵辦。（記者王涵平攝）

    南市議員吳通龍位於六甲區的服務處，昨傳疑遭槍擊，警方連夜鑑識，木板牆圓孔非槍擊痕跡 ，銅、鉛等反應為陰性，已排除為槍擊造成，為求慎重，全案移送南檢偵辦。（記者王涵平攝）

    南市議員吳通龍位於六甲區的服務處，昨傳疑遭槍擊，警方連夜鑑識，木板牆圓孔非槍擊痕跡 ，銅、鉛等反應為陰性，已排除為槍擊造成，為求慎重，全案移送南檢偵辦。（記者王涵平攝）

    南市議員吳通龍位於六甲區的服務處，昨傳疑遭槍擊，警方連夜鑑識，木板牆圓孔非槍擊痕跡 ，銅、鉛等反應為陰性，已排除為槍擊造成，為求慎重，全案移送南檢偵辦。（記者王涵平攝）

    南市議員吳通龍位於六甲區的服務處，昨傳疑遭槍擊，警方連夜鑑識，木板牆圓孔非槍擊痕跡 ，銅、鉛等反應為陰性，已排除為槍擊造成，為求慎重，全案移送南檢偵辦。（記者王涵平攝）

    南市議員吳通龍位於六甲區的服務處，昨傳疑遭槍擊，警方連夜鑑識，木板牆圓孔非槍擊痕跡 ，銅、鉛等反應為陰性，已排除為槍擊造成，為求慎重，全案移送南檢偵辦。（記者王涵平攝）

    南市議員吳通龍位於六甲區的服務處，昨傳疑遭槍擊，警方連夜鑑識，木板牆圓孔非槍擊痕跡 ，銅、鉛等反應為陰性，已排除為槍擊造成，為求慎重，全案移送南檢偵辦。（記者王涵平攝）

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