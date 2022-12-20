強力執行「酒駕罰鍰案件專案」首日 執行署追回2842萬

行政執行署透過新聞稿表示，包含繳清、辦理分期、日後拍賣所得，確定可追回2842萬多元。（資料照）

2022/12/20 20:32

〔記者溫于德／台北報導〕法務部行政執行署轄下13個分署從今天起首日強力執行「酒駕罰鍰案件專案」，總計查封434筆不動產，並對18名義務人限制出境；執行署說，包含繳清、辦理分期、日後拍賣所得，確定可追回2842萬多元。

執行署稍早透過新聞稿表示，為了貫徹交通正義、維護民眾行的安全，並遵奉行政院蘇貞昌院長及法務部蔡清祥部長「酒駕零容忍」，從去年11月間推動「交通違規裁罰案件（含酒駕裁罰）」專案執行，並於今年1月5日起，啟動第二波酒駕專案強力執行至今，以展現政府政府遏止酒駕的決心。

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執行署統計，從去年11月15日到今天為止，累計有效執行件數有1萬2497件、金額是3億998萬5060元。

執行署也說，目前適逢歲末春節期間，民眾因為尾牙聚會、餐敘，酒後駕車機率增高，為展現政府打擊酒駕的決心，全國13分署從今天起至明年1月11日止，展開新一波強力執行酒駕罰鍰案件專案。

執行署強調，尤其是對欠繳總額20萬元以上的酒駕或拒絕酒測累犯的義務人，因這些義務人嚴重漠視法紀，同時危害民眾身體及財產的安全甚鉅，因此將他們視為優先強力執行對象，以彰顯法紀並落實公權力。

執行署也攤開數據提到，13個分署今日同步共出動執行人員809人次，總計查封土地370筆、建物64間、汽車4部、機車1輛、其他動產或股票28件，同時對18人限制出境，總計有效執行件數共1495件、金額2942萬6071元，充分展現遏止酒駕之決心。

執行署最後強調，針對酒駕裁罰案件，絕對從嚴從速強力執行，並呼籲民眾在年末春節期間，應遵守交通規則，勿心存僥倖，共同維護行車安全，過個平安愉快的春節假期。

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