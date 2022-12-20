男牙助藉口幫病患「保養攝護腺」 左手教刷牙右手摸下體

陳姓男牙科助理教導男病患刷牙時，竟藉口幫忙「保養攝護腺」，一直摸男病患「那話兒」10多下，日前不僅被依性騷擾防治法判刑3月定讞，高院今再判陳男應賠償精神慰撫金3萬元確定。（記者楊國文攝）

2022/12/20 18:18

〔記者楊國文／台北報導〕台北市大安區陳姓男牙醫助理被牙醫師指派到診所廁所教年輕男病患刷牙時，自稱當過泌尿護理師，竟藉口可以幫忙「保養攝護腺」，隨即伸手觸摸男病患生殖器10多次，及乳頭2次，男病患不甘遭性騷擾，衝出廁所求救，但陳男堅決否認犯行；陳男日前被依性騷擾防治法判刑3月定讞，得易科罰金9萬元外，高等法院今再判陳男應賠償男病患精神慰撫金3萬元確定。

判決指出，年輕男病患因牙齦痛，去年6月12日晚間首次到台北市大安區一家牙科治療牙齒。當時8時，牙醫師替這位男病患治療牙齒後，指派陳姓牙科助理教導男病患如何正確刷牙。

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男病患指控，2人進入廁所後，陳男立即將門關上，原本應教導如何刷牙，但陳男竟自稱當過泌尿科護理師，可以幫忙保養攝護腺，病患告訴陳男不用了。不過，陳男站在他的對面，叫他嘴巴張開，過程中，陳男先用左手幫他刷牙，右手卻摸他的生殖器，讓他嚇到了，一開始他以為陳男是不小心碰到，不以為意。

不過，陳男竟連續觸摸他的生殖器10多下，病患才驚覺是被陳男性擾，立刻告訴陳男「不用刷了」；陳男見狀，就改用右手幫男病患刷牙，同時間，竟用左手摸男病患的乳頭2下，將男病患惹怒了，立即衝出廁所直奔櫃檯表示「遭他（陳男）性騷擾了」，但陳男否認指控，男病患一怒之下對陳男提告。

法院審理時，陳男仍否認性騷擾，也未碰觸男病患身體，雖然之前在高雄當過泌尿科助理，但沒有向男病患說過曾任泌尿科助理等話。

北院刑事庭當庭勘驗監視器影像發現，男病患離開廁所後，曾向醫生、櫃台人員指控遭陳男性騷擾，並稱要對他做「攝護腺保養」，而且「一隻手一直摸我下面，然後換一隻手又摸我乳頭」。

北院審理認為，男病患和陳男是初次見面，若非陳男告知，男病患不可能知悉陳男當過泌尿科助理，另外，櫃檯人員當天詢問陳男有無摸到男病患時，陳男一開始表示「差一點戮到」，後來則改口因廁所太窄，因此有碰到男病患，但未碰到其下半身，說詞明顯反覆，審酌男病患並無陷陷陳男動機，且其指控陳男說詞前後一致，認定陳男涉性騷擾犯行明確，且始終否認犯行，犯後態度不佳，將他判刑3月徒刑，可易科罰金9萬元。陳男不服，上訴後，今年9月遭高等法院判決駁回定讞。

男病患也對陳男提起刑事附帶民事賠償，高等法院今判決陳男應賠償男病患精神慰撫金3萬元確定。

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