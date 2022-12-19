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    首頁　>　社會

    外籍移工誤中圈套花10萬買點數 澎湖警聯合超商店員阻詐

    馬公警分局光明派出所員警，前往超商成功阻止外勞遭到詐騙。（馬公警分局提供）

    馬公警分局光明派出所員警，前往超商成功阻止外勞遭到詐騙。（馬公警分局提供）

    2022/12/19 18:47

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來詐騙歪風橫行，連外籍漁工都不放過，馬公警分局光明派出所警員呂振國、鄭智元、薛念竺，日前擔服巡邏勤務時，接獲超商店員通報有一名外籍人士欲購買鉅額遊戲卡，立即趕往現場了解，成功阻止移工辛苦錢遭騙。

    根據了解，外勞欲購買17張APPLE STORE點數卡（每張價值新台幣6000元）共新台幣10萬2千元，由於購買點數金額龐大，店員懷疑該外籍人士有遭詐騙嫌疑，遂立即通報派出所派員處理。員警獲報後立即到場，經了解該外籍人士係印尼籍移工，移工見到警察加上語言不通溝通困難，顯得慌張無措。

    經過員警安撫緩和移工情緒後，該移工出示其手機對話訊息予員警查看，員警發現原來該名移工在通訊軟體LINE交友時，不慎誤入詐騙集團圈套要求至超商購買點數，漁工不疑有他，所幸超商店員機警發現有異並立即通報警方到場，成功攔阻詐騙守住移工數個月的辛苦錢，隨後警方請通譯到場向移工宣導常見詐騙手法。

    馬公警分局長何明祥表示，由於網路資訊發達，詐騙集團盜用臉書、利用LINE交友、假投資行騙等案件頻傳，且詐騙集團詐騙對象已不限國人，就連外籍移工都有可能成為詐騙的對象，民眾更應多加提防，秉持謹慎查證，可撥打165反詐騙專線或110報案求證，並謹記「一冷靜、二求證、三求助」之原則，以免一時失察，誤遭詐騙，才能避免成為詐騙集團口中的肥羊。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    馬公警分局請翻譯，向外勞解釋詐騙手法。（馬公警分局提供）

    馬公警分局請翻譯，向外勞解釋詐騙手法。（馬公警分局提供）

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