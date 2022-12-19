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    首頁　>　社會

    老婦出門不慎跌落大排被沖入溪中 發現時已無生命跡象

    搜救人員在岸際發現老婦人，但已無生命跡象，明顯身亡。（民眾提供）

    搜救人員在岸際發現老婦人，但已無生命跡象，明顯身亡。（民眾提供）

    2022/12/19 14:20

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名88歲許姓老婦人前日上午8時許出門後，卻沒有回家吃中餐。兒子擔心母親發生意外，趕緊到派出所請警方協助查詢。員警調了一整夜的監視器，昨日上午11時許終於發現許婦滑落停車場旁大排內遭沖落至大武崙溪，趕緊請消防隊員協尋，但在岸際發現她時，已無生命跡象。警方今日已報請檢察官相驗，釐清婦人死因。

    許婦兒子報案時向警方表示，自己母親身體健康狀況都非常好，平常會搭車到市區或是野柳一帶散步，沒有慢性疾病也未曾有過輕生念頭，但因年紀較大，沒有帶手機出門的習慣，無法定位；通常出門後，都會準時回家用餐，但等了一個中午都沒看到人，擔心她發生意外。

    警方獲報後，立刻調閱許婦經常行走路段周邊的監視器，連續調了一夜，發現身穿淺藍色大衣的許婦在基金二路1巷附近的停車場跌落大排，遭溪水沖進武崙溪內。

    警方立刻報請消防局派員沿線搜救，最終在大武崙森林公園停車場岸邊發現一具大體，昨日下午2時許，將遺體打撈上岸，經其子比對後，確認死者身分為許婦。員警馬上請鑑識人員調查採證，並於今日上午報請基隆地檢署檢察官進行相驗。

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