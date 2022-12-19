扯！小客車後座塞單車未關門上路嚇壞人

白色小客車把腳踏車塞進右後座，車門未關行駛在路上，網友嚇得po網提醒勿這麼做。（取自網路）

2022/12/19 13:50

〔記者王俊忠／台南報導〕12月18日下午有網友在網路社群平台PO文指「有輛白色小客車後乘客座載運腳踏車，右後車門未關閉、行駛在台南市安南區海佃路上，有交通安全疑慮」。轄區南市警三分局於今天得知、調閱路口監視器，並通知駕駛人到案說是為修理腳踏車，把腳踏車塞進後座。警方說已違反道交條例，可罰3千元到1萬8千元以下罰款。

警方調查，該小客車駕駛人說是為修理腳踏車，將腳踏車塞進自小客車後座，導致右後車門無法關閉、行駛於道路上，這確有違規行為，警方除告誡該駕駛人外，並依道路交通管理處罰條例第30條 第1項第7款：「載運貨物不穩妥，行駛時顯有危險」開罰單舉發，可裁罰台幣3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

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南市警三分局呼籲，駕駛車輛時除隨時注意天候及路況，另於行駛車輛前要檢查載運貨物是否確實固定、車門是否關閉，避免貨物或其他物品有滲漏、飛散、脫落、掉落的情形，違者將依「道路交通管理處罰條例」第30條舉發，依法究責，最高可處台幣1萬8千元罰鍰，並責令改正或禁止通行。

另，也有網友爆料指18日凌晨近4點，有年輕人半夜駕駛白色轎車在南市東區崇德路、崇道路一帶，後座男子半身都伸出車窗外，還突然左轉，後方轎車緊急按喇叭及煞車才未撞上。轄區一分局警方今天檢視網路影片後說至少發現5件交通違規態樣，將約談駕駛到案，並依違反道路交通管理處罰條例開罰。

白色小客車把腳踏車塞進右後座，車門未關行駛在路上，網友嚇得po網提醒勿這麼做。（警方提供）

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