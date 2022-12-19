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    四叉貓再爆！高虹安「無員編隱藏助理」 未保勞健保、每月只領2萬元

    四叉貓再度爆料，指高虹安有名沒有員工編號的隱藏員工，能力是所有助理中最強，而且用領款單的方式付錢、薪水不用符合最低薪資、免保勞健保。（劉宇臉書、本報資料照，本報合成）

    四叉貓再度爆料，指高虹安有名沒有員工編號的隱藏員工，能力是所有助理中最強，而且用領款單的方式付錢、薪水不用符合最低薪資、免保勞健保。（劉宇臉書、本報資料照，本報合成）

    2022/12/19 11:10

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨新竹市長當選人高虹安身陷詐領助理費風暴，PTT網路紅人「四叉貓」（劉宇）在臉書再度PO文爆料，指出高虹安有名沒有員工編號的隱藏員工，能力是所有助理中最強，而且可以用領款單的方式付錢、薪水不用符合最低薪資、免保勞健保。

    四叉貓在臉書PO出1張立委高虹安國會辦公室勞務報酬領款單的截圖，單子上的個資已經被遮蔽，支付項目寫著「10月勞務報酬」，領款金額為新台幣2萬元整，四叉貓在臉書PO文表示，有一名隱藏員工深受高虹安的喜愛，他的能力是所有助理中最強的，而且總是可以寫出幾千字的稿件，讓高虹安照稿念到時間到都還有剩，所以每次高虹安求救都會優先找他。

    但這名員工沒有員工編號，也沒有保勞健保，每個月都是簽2萬元現金的領款單，這情形讓四叉貓起疑，為什麼要先浮報加班費後回捐公積金，再領出來聘人，直接把這名隱藏員工掛在助理名單不就好了，四叉貓猜測「高虹安太小氣，掛在助理名單要符合最低薪資（那年的最低薪資24000元），用領款單的方式可以花更少的錢請更好的人，還不用報勞健保，真不愧是理工女精打細算。」

    四叉貓臉書貼文。（圖擷自臉書）

    四叉貓臉書貼文。（圖擷自臉書）

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