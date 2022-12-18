魚油膠囊裝大麻賣給青少年 警搜出141顆、大麻煙油1支

警方表示，所查扣的大麻膠囊以類似魚油外觀之膠囊包裝。（記者鄭景議翻攝）

2022/12/18 13:52

〔記者鄭景議／台北報導〕41歲張姓男子不但販售大麻電子菸，還將大麻內裝在魚油膠囊內，四處在網路上兜售給青少年，台北市信義分局警方接獲報案，經過埋伏跟監，本月14日持搜索票和拘票前往張男住處逮人，還搜出毒品大麻膠囊141顆、大麻煙油1支，依違反毒品危害防制條例法辦。

據了解，台北市一名青少年在網上與張男以2500元價格購買大麻電子煙，被爸媽發現後忍痛將兒子帶到派出所報案，警方經驗尿確認青少年體內呈毒品反應後，於是探詢出毒品來源，隨後成立專案小組調查，循線鎖定張男涉重嫌。

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14日警方見時機成熟，持搜索票和拘票前往張姓男子位在中正區住處逮人，並從張男住處查扣毒品大麻膠囊141顆、大麻煙油1支、12萬元及行動電話3支等證物。

警方表示，所查扣的大麻膠囊以類似魚油外觀之膠囊包裝，與過往所查扣的大麻煙油、煙彈等外觀截然不同，顯見販毒集團針對毒品之包裝日新月異，並藉此吸引青少年好奇使用。

警方也呼籲，民眾平日應多關心子女，新興毒品價格便宜、包裝時尚，很容易被年輕人所接受，長期趴睡、情緒起伏很大或異常亢奮等，均可能是涉毒徵兆，民眾如發現可疑不法情事，請立即向警察機關檢舉，共同維護社會治安。

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警方從張男住處查扣毒品大麻膠囊141顆、大麻煙油1支、12萬元及行動電話3支等證物。 （記者鄭景議翻攝）

張男被依依違反毒品危害防制條例法辦。 （記者鄭景議翻攝）

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