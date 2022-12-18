帶左右護法持刀搶鎮暴槍 惡男判8年半

基隆地院近日審結，依加重強盜罪，分別判處張男及其2名友人有期徒刑8年至8年6月不等徒刑。（記者吳昇儒攝）

2022/12/18 09:43

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆男子張詠翔去年6月間因擔心父親出殯日上有人會來搗亂，便透過友人得知徐男想賣鎮暴槍，就想搶槍。同年6月7日，張男找來2名持刀友人充當左、右護法，在交易時撞倒對方持刀搶槍得手，事後被警方查獲。基隆地院近日審結，依加重強盜罪，分別判處張男及其2名友人有期徒刑8年至8年6月不等徒刑。

檢警調查，案發前張男就在友人的牽線下，與徐男碰面，初步查看過該支鎮暴槍，並相約隔幾天後交易。最終敲定約在海洋廣場見面，張男先開車接張、陳姓友人後，在前往交易現場，2名友人則各持鐮刀及開山刀準備犯案。

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徐男騎車抵達後，要求購槍的張男一手交錢一手交貨，但對方卻頻頻問到有無帶槍，未見拿錢的樣子。

張男最後假裝進入車內取錢，卻直接開車衝撞徐男，導致他車倒人傷，車內持刀的2名男子追出，徐男只好跑進超商求援躲避；而張男則趁隙打開徐男機車車廂，取出鎮暴槍及子彈，得手後3人隨即駕車離去。

搶槍的張男向法官表示，當時是跟徐男相約要賣改造手槍，並非鎮暴槍，所以才會出價1萬元購槍，若知道徐男賣的是鎮暴槍，市值也大概5千多元，不可能出1萬元跟他購買，而且會把槍拿走是要告訴仲介的友人，向他表示自己被徐男欺騙，賣的不是改造槍枝。

張男的友人則向法官指出，因為跟朋友有糾紛，擔心被砍才會隨身攜帶一把開山刀，因張男要去買槍擔心被黑吃黑，才找自己助陣。

張男另一名陳姓友人則稱，當時酒醉不清楚狀況，上車後張男就拿了一把鐮刀給自己，一直到他開車撞倒對方機車，才知道是要搶槍。

法官審理後認為，張男於購槍前已經與徐男見過面，得知要購買的就是鎮暴槍，並非他辯稱要買的改造手槍，且過程中完全沒有要支付款項的意圖，故認定3人觸犯加重強盜罪，分別判處搶槍的張男有期徒刑8年6月、幫助搶槍的張、陳姓友人有期徒刑8年，全案仍可上訴。

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