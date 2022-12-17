夫對手下幹將下手... 妻被小三嗆「沒被人愛的才是小三」

彰化地方法院外觀。（記者顏宏駿攝）

2022/12/17 13:35

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市一間保險公司發生「辦公室三角戀情」，先生許男與太太楊女及介入他人婚姻的陳女都在同一公司上班，先生疑利用公司招待員工出國的機會與陳女發生性關係，先生事後向太太坦承並寫「悔過書」聲明拒再交往，惟陳女黏緊緊，還對太太開嗆「沒被人愛的才是小三」，太太為此身心受創，向陳女請求120萬元賠償，法院判賠40萬元。

這起案件當事人都在同一公司上班，「小三」陳女業績十分了得，她是先生手下幹將，才進公司1年就拿下頂尖業務獎，5年內連續2次被公司招待出國旅遊，2人因此發生瞹眛關係，但面對元配的質疑，陳女相當強勢，搞得元配罹憂鬱症和失眠。

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先生矢口否認與陳女發生婚外情，但元配堅持對先生和陳女提告，她僅能靠「自己所聽到的辦公室八卦」向法官陳述。

太太說，2019年先生和陳女被招待去德國、瑞士旅遊，兩人同住一房，發生性關係，行程中彼此撐傘，還買情侶靴，據同事轉述，飛機回台時，2人坐位相鄰，彼此互動親密，同蓋一件毛毯，「兩人在裡面動來動去」。此事被她知道後，先生坦承雙方發生性關係，並寫下悔過書聲明雙方在出國旅遊時發生性關係，同時「保證不再和陳女交往」，先生為彌補她的損失，還轉讓一塊土地到她名下。

太太表示，陳女事後毫無悔意，還對她開嗆「不被愛的才是小三」，孰可忍，孰不可忍，竟然有「小三」囂張到這種程度，她為此事身心受創，堅持陳女要賠她120萬元。

先生對法官表示，他絕對沒有跟陳女發生性關係，會簽悔過書乃因太太堅持他和陳女有婚外情，天天大呼小叫，連續多天對他做精神轟炸，他為了讓生活回歸平靜，才依太太指示寫下這份悔過書，讓渡土地是因為念及雙方婚姻之情，與「發生性關係」無關。

陳女則說，她跟許男是同事，互動實屬正常，楊女要天天疑神疑鬼，她也沒辦法，據她了解，楊女早就有憂鬱症，並非此感情事件所造成。

法官認定先生所寫的悔過書具有效力，因此認定雙方發生性關係，考量雙方的收入，被告應付給楊女40萬。

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