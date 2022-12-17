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    貨運司機「過勞」出車禍害麵包無法配送 自家老闆竟要他賠錢

    貨運司機過勞，配送麵包到全聯出車禍，公司竟要他賠錢給全聯和修車。（資料照）

    貨運司機過勞，配送麵包到全聯出車禍，公司竟要他賠錢給全聯和修車。（資料照）

    2022/12/17 09:56

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓貨車司機去年10月在國道上出車禍，害貨車上準備配送到全聯福利中心的麵包毀損，貨運公司向自家員工陳男提告求償29萬餘元的修車費及麵包損失，陳喊冤說自己是疲勞駕駛導致車禍發生，公司也有責任，法官依相關證據，認定陳男確有過勞的情況，判貨運公司和陳男各付一半責任，陳須賠公司15萬餘元。

    判決指出，去年10月13日清晨6點多，陳姓貨運司機在國道自撞外側護欄，導致車輛毀損，貨車上準備配送到全聯福利中心也壞掉無法運送，貨運公司認為車禍造成公司貨車受毀、修車時也無法營業，加上賠償全聯的費用，提告向陳姓司機求償29萬餘元。

    高雄簡易庭審理時，陳姓司機喊冤，直指車禍前幾小時，有與公司副組長溝通排班問題，否則每天工作17到18個小時，身體無法承受，但未獲回應才導致車禍發生。

    陳男說，車禍發生時，他沒有酒駕、違規、超速，是疲勞駕駛所致，加上公司沒有幫車輛投保，結果車禍發生後，公司向員工索取相關修車費用，他已不是第一例，公司也有多位同仁遇到類似情況，認為自己不應賠償任何款項。

    法官根據修車廠的維修單換算折舊，認定修車費用為27萬餘元，加上賠給全聯的3萬多元，公司共損失30萬餘元；不過，貨運公司的派車單顯示，陳男在車禍發生的當月，每日工作時間都超過9小時以上，車禍發生原因可認定為疲勞駕駛所致，而陳男過勞的情況，公司應負擔一半責任，因此判陳男須賠15萬餘元，可上訴。

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