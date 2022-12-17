南警查獲嘉義數萬顆感冒藥煉毒逾400公斤 3嫌收押

台南永康警分局破獲假麻黃鹼製毒工廠，查扣毒品與半成品高達400多公斤。 （警方提供）

2022/12/17 09:19

〔記者劉婉君／台南報導〕台南永康警方飛象過河，破獲在嘉義鐵皮屋以感冒藥提煉製毒的假麻黃鹼製毒工廠，查扣毒品與半成品高達400多公斤，花了7個多小時並動用10噸的卡車，才將扣押設備清點並載回，3嫌聲押獲准。

永康警分局於8月接獲線報，有不明男子疑似駕駛自小客車載運製毒器具，專案人員跟監、蒐證後，發現姚姓（75年次）、卓姓（77年次）、陳姓（78年次）、楊姓（69年次）等4人，涉嫌以感冒藥提煉成麻黃素，再販賣給不詳犯嫌，製造第二級毒品安非他命。

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專案小組報請台南地檢署檢察官呂舒雯指揮偵辦，掌握姚嫌等人在嘉義承租鐵皮屋，製毒期間並刻意在屋外放置佯裝油漆行的招牌，避免刺鼻的氣味引人注意而曝露犯行。

調查的過程中，犯嫌為規避警察查緝，也多次變更製毒及堆放器具的處所，車輛也不斷更換，試圖製造斷點，讓專案人員在4個月的跟監行動中十分辛苦。

本月14日，永康警分局會同嘉義縣刑大及民雄分局，兵分二路在嘉義縣民雄鄉及台南市歸仁區，將姚嫌等4人拘提到案，現場查扣感冒藥丸4萬餘顆、第四級毒品假麻黃鹼成品122公克、半成品400公斤、製毒器具、化學原料一批。

全案移送台南地檢署偵辦，經檢察官聲押，除楊嫌之外，其他3名嫌犯於昨（16）日裁定收押禁見，警方持續擴大偵辦。

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台南永康警分局破獲假麻黃鹼製毒工廠，查扣毒品與半成品高達400多公斤。 （警方提供）

台南警方破獲假麻黃鹼製毒工廠，花了7個多小時並動用10噸的卡車，才將扣押設備清點並載回。 （警方提供）

台南警方破獲假麻黃鹼製毒工廠，花了7個多小時並動用10噸的卡車，才將扣押設備清點並載回。 （警方提供）

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