賄選案偵查終結 澎湖地檢署一口氣起訴5案

澎湖地檢署一口氣起訴5案，依公職人員選罷法提起公訴。（記者劉禹慶攝）

2022/12/16 18:25

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖地檢署在五合一選舉期間，雷厲風行查察賄選，今日一口氣依公職人員選舉罷免法等案件，業經偵查終結，將5案提起公訴，包括議員、村長及鄉代表等層級都有，展現查察賄選的決心。

起訴書指出，馬公第一選區縣議員呂姓候選人胞弟及妻子陳姓堂妹，涉嫌以每票千元代價，向張姓及陳姓選民買票，要求支持呂姓縣議員候選人，案經法務部調查局澎湖縣調查站移送、澎湖縣政府警察局馬公警分局報告偵辦。另外洪姓男子與參加西嶼鄉民代表第二選區趙姓候選人為友人，以每票2000元代價，向盧姓及蔡姓選民買票，要求支持趙姓鄉代候選人，案經檢察官指揮法務部調查局澎湖縣調查站、澎湖縣政府警察局白沙分局報告偵辦。

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另一起西嶼鄉莊姓村長候選人，洪姓夫婿以每票千元，向薛姓、洪姓等選民買票，要求投票支持，並出資6萬元贊助顏姓民眾等人建蓋祖厝，嗣經檢察官接獲情資指揮法務部調查局澎湖縣調查站、澎湖縣政府警察局 白沙分局等單位組成專案小組偵辦。還有洪姓西嶼鄉代表候選人呂姓妻子，以一票千元方式，向陳姓選民買票，案經檢察官指揮法務部調查局澎湖縣調查站、澎湖縣政府警察局白沙分局報告偵辦。

最後一起則是擔任張姓議員服務處莊姓主任，向歐姓、黃姓選民，以每票1000元代價向其賄選買票，要求支持張姓議員候選人，案經法務部調查局澎湖縣調查站及澎湖縣政府警察局移送偵辦。

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