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    首頁　>　社會

    鬧鐘作響引殺機！桃園六旬男4小時兩度行兇打死室友

    曾男借住在姊姊管領的透天厝，與租屋的黎男因生活瑣事有諸多衝突。（記者鄭淑婷翻攝）

    曾男借住在姊姊管領的透天厝，與租屋的黎男因生活瑣事有諸多衝突。（記者鄭淑婷翻攝）

    2022/12/16 12:46

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕61歲曾姓男子借住姊姊位於桃園市龍潭區的2層樓透天厝，與50歲黎姓租客屢因生活瑣事有糾紛，今年9月只因不滿黎男鬧鐘作響，先是持金屬管朝黎男頭部狂擊數十下，4小時後發現他還有呼吸，再持甘蔗刨刀、魚竿架將其活活打死，曾男行兇後以機車、白牌車逃往乳姑山，曾男姊姊發現屍體後報案，警方隨即逮到曾男，桃園地檢署檢察官近日依殺人罪嫌將他起訴，曾男目前收押桃園看守所。

    案發的2層樓透天厝為曾男姊姊所管理，曾男沒有工作，借住在1樓的廚房，黎男則承租1樓客廳，兩人生活空間僅一牆之隔，經常會共用廚房、浴室等空間，因此屢因生活瑣事起爭執，今年9月22日晚上10點，曾男不滿黎男鬧鐘作響，怒持金屬管朝黎男頭部狂擊數十下，導致黎男頭部重傷倒地不起，4小時後、隔天凌晨2點，曾男見黎男還有呼吸，再持甘蔗刨刀、魚竿架毆打其頭部、頸部及身體數十下，造成黎男重傷、大量失血死亡。

    曾男行兇後將兇器棄置現場，隨即騎乘機車逃離現場，又委託友人幫忙找來白牌車，沿平鎮及龍潭乳姑山逃逸；曾男姊姊於23日上午前往透天厝，赫見黎男陳屍屋內，嚇得趕緊報警處理，警方當晚8點多就在龍潭區逮到曾男到案。

    曾男落網時精神狀況不佳，對於警方詢問並不多話，檢方近日依殺人罪嫌將他起訴，行兇的金屬管、甘蔗刨刀、魚竿架宣告沒收。

    警方獲報後當晚即在桃園市龍潭區逮捕曾男到案。（記者鄭淑婷翻攝）

    警方獲報後當晚即在桃園市龍潭區逮捕曾男到案。（記者鄭淑婷翻攝）

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