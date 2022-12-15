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    T妹蛻變酒國蛇蠍女 為財謀命坑殺富男友毀一生

    酒店妹林姝妤，原本是短髮俐落的T妹，後來蓄長髮變成清新甜美的大學生模樣。（翻攝林姝妤臉書）

    酒店妹林姝妤，原本是短髮俐落的T妹，後來蓄長髮變成清新甜美的大學生模樣。（翻攝林姝妤臉書）

    2022/12/15 22:07

    〔記者陳冠備／彰化報導〕酒店女林姝妤因覬覦張姓男友存款，夥同父母、弟弟設局殺人盜領473萬元，全家縝密的殺人跟棄屍計畫，猶如日本大牟田殺人事件，都因金錢產生殺機，不過林女曾在眾人眼中是個短髮俐落的T妹，為了家中經濟才蓄長髮到八大行業工作，後來接受張男每月10萬包養，卻疑似受到委屈而心生報復念頭，沒想到竟是找來家人一起將他殺害，林女外表甜美卻包藏蛇蠍心腸，令偵辦檢警也不寒而慄。

    據了解，林女曾是打扮中性的T妹，因幫忙服務酒店事務，覺得酒店小姐收入好，於是蓄長髮也去做微整形，變成清新甜美的大學生模樣，還成為酒店紅牌，讓張男一見傾心，每月給予十多萬零用錢，但仍無法滿足林女及家人要求，進而對張男的財富動起歪腦筋。

    不過兩人相差21歲，交往不到半年就常發生爭執，林女開始萌生殺意，去年9月底發生大吵，林女回家哭訴，並透露殺人計畫，獲得家人認同後，林女以回台中做醫美為由邀張男南下，並先到彰化老家探望父母，張男不疑有他陪同遊玩，卻遭其女友全家設局殺害，還成為水流屍。

    不具名偵辦檢警表示，張男從事網路博奕業，取財非全正道，進而讓林女價值觀偏差，想要以黑吃黑霸佔張男財產，而且乾脆一不做二不休就將人殺害，簡直比詐騙他人更狠毒。

    根據檢方偵查內容，林女不滿交往間常跟張男發生爭吵，在獲悉張男金融帳戶有大筆款項，並得知提款卡密碼後，進而萌生殺害想法，但對於遭暴力相向部分，林女並未提出驗傷證明，無法證明行凶動機。

    最後，林女與其家人犯行也受到懲罰，今日一審判決，林姝妤為財謀命，依強盜殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，林父等人則依共同殺人、棄屍等罪，各處16至17年徒刑，眾人食下惡果令人唏噓不已。

    林姝妤清新甜美模樣成為酒店紅牌，也讓張男一見傾心。（翻攝臉書）

    林姝妤清新甜美模樣成為酒店紅牌，也讓張男一見傾心。（翻攝臉書）

    酒店女林姝妤覬覦張姓男友（見圖）存款，夥同父母、弟弟設局殺人盜領473萬元。（資料照）

    酒店女林姝妤覬覦張姓男友（見圖）存款，夥同父母、弟弟設局殺人盜領473萬元。（資料照）

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