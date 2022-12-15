台中永豐棧客房扯上槍毒案 創辦人控客房被破壞、瀰漫怪味

何豐棧指永豐棧酒店部分房間遭到變更、破壞，有辦公桌上被放大批電腦及手機。（記者蔡淑媛攝）

2022/12/15 21:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕有26年歷史的台中知名星級飯店永豐棧酒店8日爆出客房被警方查獲槍毒，今天（15日）再因新舊東家租賃、經營糾紛，直接在大廳爆發衝突、雙方開記者會互控，午夜12點起停業；屋主豐昱公司、永豐棧酒店創辦人何豐棧公開飯店內部，5樓會館及15高級客房被承租方順為公司破壞改裝，直言5樓電梯被上鎖、進出神秘，整層「還有奇怪的異味，是不是毒品的味道，我不知道」，會館改裝成宿舍、放滿電腦，他懷疑涉入詐騙、簽賭等不法情事，難過地說：「變成這樣很痛心！」但承租方強調，配合警方查獲取締犯罪，查獲地點

永豐棧酒店今年初爆發欠薪風波、離職潮、經營易主鬧上媒體，本月8日再爆出客房被警方查獲毒品通緝犯，起出改造手槍及海洛因、安非他命、K他命大麻、毒品咖啡包、毒品原料等大批的毒品。

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何豐棧以租賃方無照違規營業及整修內部為由向市府申請停業一年核准，並指承租房沈暄浤疑似在酒店經營非法情事，並公開酒店客房被大肆破壞改裝，5樓原是辦公室及語言會館，有房間被放上單人床、有的成曬衣間，有辦公桌上被放大批電腦，他說全飯店禁菸，5樓卻瀰漫菸味及奇怪的味道，「進出很神秘，是詐騙、簽賭的，我不知道！」坦言房間被亂搞很心痛。

另外何豐棧也公開15樓高級客房也被肆意破壞，地毯被更換成拚接地毯，環境髒亂，滿佈灰座，到處堆放垃圾及雜物，也完全看不出是星級酒店。

順為公司委託律師張繼圃強調，經營團隊與警方合作取締非法犯罪，並發聲明指經營團隊是警民合作，協助台中市刑警大隊偵辦案件，取締犯罪，本公司絕無涉及任何刑事不法行為，且破獲刑案是C棟6樓，與A、B兩棟無關，遭有心人混淆，也指被公開的5樓是公司電腦、是員工休憩場所，不對外開放。

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永豐棧酒店爆出經營糾紛，明天１２月１６日暫停營業。（記者蔡淑媛攝）

何豐棧指永豐棧酒店部分房間遭到變更、破壞，有的變宿舍、曬衣間，有辦公桌上被放大批電腦。（記者蔡淑媛攝）

何豐棧指永豐棧酒店部分房間遭到變更、破壞，有的變宿舍、曬衣間，有辦公桌上被放大批電腦。（記者蔡淑媛攝）

何豐棧指永豐棧酒店部分房間遭到變更、破壞，有的變宿舍、曬衣間，有辦公桌上被放大批電腦。（記者蔡淑媛攝）

何豐棧指永豐棧酒店部分房間遭到變更、破壞。（記者蔡淑媛攝）

何豐棧指永豐棧酒店部分房間遭到變更、破壞，有的變宿舍、曬衣間，有辦公桌上被放大批電腦。（記者蔡淑媛攝）

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