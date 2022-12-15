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    松山機場反制無人機 雙北警方協助2年內查獲27件

    松山機場的無人機防治系統2年內已抓到27件。（資料照）

    松山機場的無人機防治系統2年內已抓到27件。（資料照）

    2022/12/15 21:02

    〔記者丁奕／台北報導〕交通部民用航空局前年底在松山機場試辦無人機防制計畫，委託專業團隊偵測擅闖管制區的無人機，至今2年多來偵測到129件管制內活動無人機，抓獲27件違規，每件開罰30萬元起跳，預估開罰金額超過千萬以上，只要一偵測到無人機，雙北警察會偕同航警、航務員一同逮人。

    民航局副局長林俊良表示，無人機的防制作為，目前松山機場已經完成建置，有一個被動式的偵測系統，也有一個主動的干擾系統，只要無人機在松山機場附近的紅、黃區，飛到建築物高度之上就能偵測到。

    林俊良說明，除了航務員出發外，也會有航警、新北市或台北市警察一起從不同地點，出發抓捕，雖然不一定每次偵測到的無人機都能抓到人，但近期抓捕比例已有提升。

    林俊良指出，無人機產業進展越來越好，無人機的管理將重行檢視，預計未來將要求業者附有無線射頻，只要啟動就會散發訊號，可讓人一查就知道此無人機是否有登記過？註冊在誰名下？及是否合法等資訊。

    林俊良表示，未來也會要求業者要建立自己的無人機管理系統，讓業者能監控無人機的位置，若業者要物流作業則需要監控自己無人機的位置，第二階段也將區域性整合，最後則是民航局建立一個全國性的無人機管理系統的資料庫。

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