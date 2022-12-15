買賣汽車糾紛 北市路口攔車打人、搶車

買賣汽車糾紛，北市路口大批汽車攔車打人、搶車。（記者邱俊福翻攝）

2022/12/15 11:15

〔記者邱俊福／台北報導〕32歲詹姓男子因跟董姓男子有汽車買賣糾紛，昨晚（14日）竟涉嫌糾眾分駕6部汽車，趁董男駕車行經北市中山區等候紅綠燈時，直接在路口攔車，將董男強拉出車外毆打，並開走其汽車，北市警中山分局長安東派出所據報通知涉案的詹等3人到案說明，依強盜、強制、妨害自由及傷害等罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，詹嫌與董姓被害人兩人相互有賣一部汽車給對方，因詹嫌事後發現董男賣給的汽車，有違規超速，遭吊銷車牌，卻沒事先告知，雙方經溝通不成，詹嫌便心生不滿。

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昨天晚上8時許，詹嫌駕駛藍色賓士車，夥同友人分別駕駛的五部汽車，尾隨董男，見董男駕車正在長安東路與建國北路路口停紅綠燈時，詹嫌等人駕車衝到前方，擋住董男汽車，詹嫌便跟2友人下車將董男從車內拖出，當街施以拳腳教訓。

隨後，詹嫌開走董男汽車，所有人也一起駕車逃逸無蹤。轄區警方接獲民眾報案指稱該路口發生行車糾紛，馬上呼叫線上巡邏警網到場，發現董男身上多處擦挫傷，立即調閱監視器展開偵辦。

晚間10時許，通知犯案的詹嫌與動手毆打被害人的2男到案說明，訊後依法移送檢方偵辦。

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