他逛通訊行佯稱要贈品手機殼 下秒搶走2支蘋果高價手機

男子佯稱要看蘋果手機，卻趁業者轉身時拿起2支手機奪門而出，騎機車逃逸。 （業者提供）

2022/12/15 10:08

〔記者湯世名／彰化報導〕1名男子戴安全帽到彰化縣伸港鄉某通訊行佯稱要看蘋果I PHONE手機，業者拿出2支分別為I 13、I 14的高價手機，男子討價還價並詢問手機保護殼作為贈品，不料業者轉身取手機殼時，男子突然拿起2支手機奪門而出，並騎上機車猛催油門逃逸，業者差一點就抓住男子，不料仍被男子逃逸，警方據報循線追緝中。

業者受訪指出，12日晚間7點多1名戴著安全帽的男子進入店內後，詢問蘋果手機，因為男子之前已經來過兩次，且都戴著安全帽，因此不疑有他，認為男子應該決定要買手機，他拿出2支分別為I 13、I 14的高價手機，市價逾5萬6000元。過了大概5分鐘左右，男子詢問是否可以贈送手機保護殼，他遂轉身拿取保護殼，沒想到男子趁他不注意，搶了2支手機奪門而出，他也追出去，差一點就抓到男子，最終仍被男子猛催油門逃逸無蹤。

請繼續往下閱讀...

業者說，該名男子之前來過兩次，第一次時間忘記了，第二次是12月5日下午4點多，在店內待了很久，不外乎是討價還價，希望一次買2支手機，價格可以再降低，並頻頻詢問贈品，期間還走到配件區好像在查看地形，跟外頭的朋友（女友）商量，最後就說再考慮看看就離開，事後回想男子之前應該是先來勘查地形，熟悉逃跑路線，希望業界能夠提高警覺，小心自身安全。

男子趁業者轉身時拿起2支手機奪門而出，騎機車逃逸。 （業者提供）

男子趁業者轉身時拿起2支手機奪門而出，騎機車猛催油門逃逸，業者追逐落空。 （民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法