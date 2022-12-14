中警破暴力討債集團 僅欠4.5萬被害人慘遭手指虎、電擊棒伺候

警方查扣本票、開山刀、手銬等犯案證物。（警方提供）

2022/12/14 14:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市查姓男子組成討債集團，接受委託找到債務人後以暴力方式逼債，有被害人僅欠4.5萬元，就被查男等人以電擊棒、手指虎毆打成傷，心裡蒙受極大陰影，警方獲報展開查緝，上月底到本月初收網陸續將查男等10人拘提到案，而查男也被提報為治平對象。

台中市第二分局偵查隊日前接獲情資，疫情期間各行各業生計都受到影響，疫情趨緩之際，卻有黑道幫派份子潛藏趁勢從事暴力討債等不法行為，期間查出35歲查姓男子涉嫌籌組討債集團，接受債權人委託後實施暴力逼債，除以言語恫嚇，強逼被害人簽立自白書及本票，若不從即遭查與共犯毆打成傷。

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其中林姓男子僅欠4.5萬元，即被查等人以電擊棒、手指虎毆打成傷，逼簽本票，另名劉姓被害人則是欠6萬元，同樣被暴力相向後，逼迫簽下8萬元本票，案經與刑事局中打4隊共組專案小組偵辦後，自上月底到本月初收網，陸續將提報為治平對象的查男查緝到案，另也拘提9名共犯。

此外，警方也查扣本票、自白書、被害人存摺、證件、模擬槍2支、開山刀4支、手銬、指銬、工作手機及電腦主機等證物，訊後依組織犯罪條例、傷害、恐嚇取財等罪嫌移送台中地檢察署偵辦，有效壓制幫派氣焰，未來也將秉持「除惡務盡、刨根究底」原則主動出擊，查緝黑道幫派及暴力分子，針對所衍生的討債、詐欺、博弈、重利、毒品等犯罪全面查緝、嚴辦刨除，對於轄內不法犯罪絕不寬貸。

警方將犯嫌移送法辦。（警方提供）

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