為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    詐領2460元餐費 國安局3官員獲判緩刑

    國安局秘書室前主任劉家騏。（資料照）

    國安局秘書室前主任劉家騏。（資料照）

    2022/12/14 17:51

    〔記者溫于德／台北報導〕國安局秘書室前主任劉家騏等3名官員，4年前宴請電視台主管赴餐廳用餐，但主管未到，3人仍不實核銷餐費共2460元。士林地檢署依貪污等罪起訴3人，但因犯罪情節輕微，所得在5萬元以下，請求法院減輕其刑。士林地院審結，今依行使登載不實公文書罪，判3人各1年徒刑，緩刑2年。可上訴。

    士檢指出，劉家騏是在2018年1月1日上任秘書室主任，農曆年前1月25日，劉率公關組副組長黃永定、編審杜秉富前往電視台致贈春節禮品，並邀約主管聚餐；但主管有事並未前往。

    然而，劉家騏等3人仍前往聚餐，並由杜秉富先行支付餐費2640元，事後再由杜以「與工作對象」為由辦理核銷，向國安局詐得餐費2460元。

    士檢認為，劉家騏等3人均清楚國安局明定若不是與工作對象一同用餐，不得報領餐費卻報領，依貪污治罪條例中利用職務詐欺取財罪、刑法行使登載不實公文書罪，將3人起訴，但因犯罪情節輕微，所得在5萬元以下，請求法院減輕其刑。

    士院審結今宣判，審酌3人均承認犯行，且詐領金額2460元已於廉政署調查期間全數繳回，依法判刑同時給予緩刑機會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳明通赴泰行程遭公開 國安局：中共企圖破壞我與各國安全合作
    2022/11/16 11:19

    陳明通赴泰行程遭公開 國安局：中共企圖破壞我與各國安全合作
    轉移內部壓力 國安局：不排除中對台以戰逼和
    2022/10/25 05:30

    轉移內部壓力 國安局：不排除中對台以戰逼和

    夯到北美巡迴 詹惟中靠它越走越廣
    因應中共灰色地帶網攻 國安局推「零信任」網防機制
    2022/10/23 20:45

    因應中共灰色地帶網攻 國安局推「零信任」網防機制
    網傳陳明通公款遊泰 國安局：非事實
    2022/09/12 17:13

    網傳陳明通公款遊泰 國安局：非事實

    李毓芬發起全球女性支援活動 #EmpowerHer
    社會今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播