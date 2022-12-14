詐領2460元餐費 國安局3官員獲判緩刑

國安局秘書室前主任劉家騏。（資料照）

2022/12/14 17:51

〔記者溫于德／台北報導〕國安局秘書室前主任劉家騏等3名官員，4年前宴請電視台主管赴餐廳用餐，但主管未到，3人仍不實核銷餐費共2460元。士林地檢署依貪污等罪起訴3人，但因犯罪情節輕微，所得在5萬元以下，請求法院減輕其刑。士林地院審結，今依行使登載不實公文書罪，判3人各1年徒刑，緩刑2年。可上訴。

士檢指出，劉家騏是在2018年1月1日上任秘書室主任，農曆年前1月25日，劉率公關組副組長黃永定、編審杜秉富前往電視台致贈春節禮品，並邀約主管聚餐；但主管有事並未前往。

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然而，劉家騏等3人仍前往聚餐，並由杜秉富先行支付餐費2640元，事後再由杜以「與工作對象」為由辦理核銷，向國安局詐得餐費2460元。

士檢認為，劉家騏等3人均清楚國安局明定若不是與工作對象一同用餐，不得報領餐費卻報領，依貪污治罪條例中利用職務詐欺取財罪、刑法行使登載不實公文書罪，將3人起訴，但因犯罪情節輕微，所得在5萬元以下，請求法院減輕其刑。

士院審結今宣判，審酌3人均承認犯行，且詐領金額2460元已於廉政署調查期間全數繳回，依法判刑同時給予緩刑機會。

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