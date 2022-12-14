「欠債還有錢買新車？」債主綁他全家關10天逼賣車還債

阿強欠債未還還買新車，全家被債主關10天，逼賣車還債。示意圖。（資料照）

2022/12/14 10:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕阿強（化名）欠債跑路，帶著妻小跑到高雄投靠吳姓友人，吳男也是債主之一，見阿強開新車，質疑他有錢為何不還，氣得把他痛打一頓，還脫光衣服強拍裸照，逼他賣車還錢，阿強一家被關押10天才脫困，高雄地院依強制罪判吳男徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，阿強和妻子、小孩在北部生活，但因欠下大筆債務無力償還，他帶著妻小跑路，南下高雄投靠吳姓友人；吳男也是阿強眾多債主之一，但他好心接納阿強一家，沒想到阿強竟開新車，大搖大擺的直接搬進吳家，讓吳男超級不爽，質問他有錢買車，為何不還錢。

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阿強裝傻，讓吳男更火大，拿起鋁管、瓦斯槍、鐵鎚痛打阿強一頓，並脫光他的衣服強拍裸照，逼阿強把車拿去賣掉還債，並揚言：「如果你離開這間房子，我就會把這部影片上傳到網路上」 。

阿強一家被控制行動自由長達10天，期間雖然可以出去倒垃圾、買東西，但因擔心裸照外流，一直不敢離開吳家，直到10天後受不了，才帶著妻小逃離並報警處理。

高雄地院審理時，吳男僅坦承有出手教訓阿強，但辯稱自己沒有控制他的行動自由，法官在吳男手機裡找到他凌虐阿強的影片，更查出吳男恐嚇他不得離開的對話紀錄，因此不採信吳男說詞，判他有罪，可上訴。

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