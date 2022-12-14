違規鬼切釀擦撞！他「忘打P檔」糗追車 抓狂拍窗嗆聲

陳姓男子下車拍打林男車窗、狂拉門把並嗆聲，致林男心生畏懼提告恐嚇。（擷取自爆料公社）

2022/12/14 10:29

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄林姓男子駕車行經鳳山區建國路三段接近鳳松路口，突見陳姓男子違規跨越雙白線變換車道切入，雙方發生擦撞，陳男火大將車輛停在路中，下車理論卻忘了打P檔，一度上演馬路追車後，拍打林男車窗、狂拉門把並嗆聲，致林男心生畏懼提告恐嚇，並將行車紀錄影片PO網，警方今將通知陳男到案說明，也將對他開罰600至1800元。

警方調查，林姓男子（26歲）昨天下午駕駛自小客車沿著鳳山區建國路三段接近鳳松路口，同向並行的陳姓男子（45歲）駕駛自小客車違規跨越雙白線，變換車道切入林男車道前方，不料雙方發生擦撞。

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陳男火大將車輛停在馬路上，下車欲找林男理論，卻忘了打P檔，造成車輛向前滑行，他一度馬路上追車，停止車輛往前滑行後，折返拍打林男駕駛座車窗，還狂拉駕駛座門把，不斷叫囂要求林男下車。

林男心生畏懼，不敢下車報警，警方據報到場處理，雙方沒有酒駕，也未受傷送醫，林男事後提告陳男恐嚇，並將行車紀錄器拍下影片，PO網臉書社團「爆料公社」，警方今將通知陳男到案說明。

警方表示，陳男不當變換車道、跨越雙白實線造成車禍是肇事主因，林男未注意車前狀況是肇事次因，經交通警察大隊初判後，會再逕行告發違規行為。

警方進一步說明雙白線是雙邊禁止變換車道，陳男違反道路交通管理處罰條例第48條，不依標誌、標線、號誌指示變換車道，可開罰600至1800元。

鳳山警方呼籲民眾發生車禍時，務必留在現場等待警方到場處理，另變換車道時應注意鄰近車輛，保持安全距離，以減少事故發生，保障生命財產安全。

陳男火大將車輛停在路中，下車理論卻忘了打P檔，一度上演馬路追車。（擷取自爆料公社）

陳男違規跨越雙白線，變換車道切入，與林男發生擦撞。（擷取自爆料公社）

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