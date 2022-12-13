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    臉書PO文辱罵前女友 修改8次被求償800萬

    蔡男臉書貼文辱罵前女友，被高雄高分院判罪又判賠。（資料照）

    蔡男臉書貼文辱罵前女友，被高雄高分院判罪又判賠。（資料照）

    2022/12/13 22:09

    〔記者鮑建信／高雄報導〕蔡姓男子不滿感情被欺騙，臉書PO文指林姓前女友「出賣靈魂和肉體要錢」，並在1天修改內容8次，被控妨害名譽罪外，還依修改次數每次求償100萬共800萬，高雄高分院認為是單純感情糾紛，判決拘役65天、緩刑2年，另賠償15萬元定讞。

    判決書指出，去年9月4日，林男因林女有感情糾紛，在高雄市前鎮區住處，涉嫌在個人臉書貼文暗指她在FB上扮演未婚少女騙錢，及劈腿及感情交易，並說：「自己是同時間被待宰的羊群之一」。

    不久，他見林女臉書出現身著華服、持名牌包的照片，更加不滿，接連修改內容如：「她以前就是這麼欺騙我對待我的，然後再繼續找新的男人騙錢」、「當年她跟我見面第二次就答應跟我結婚了，我想她現在也是玩同一招」、「應該問問她同時交往有多少男人」、「她就是個出賣自己靈魂與肉體來要錢的女人！完全是假感情！沒有道德羞恥心！」。

    林女不甘受辱，憤而自訴提告誹謗罪，並因蔡當天內容修改8次，每次附帶民事賠償100萬元共800萬元，高雄地院判處蔡拘役65天，並賠償15萬元及判決書張貼臉書連續7天，2人均不服上訴，高雄高分院審酌兩造為感情糾紛，被告已認罪，予以緩刑2年，期間交付保護管束，並接受2場法治教育，民事部分則不變。

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