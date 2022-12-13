紙雕師3刀刺死超商店員 手段兇殘判死刑

不滿沒戴口罩被提醒，紙雕師蔣嘉凱3刀刺死超商店員，桃園地院審結認其手段兇殘且無精神上障礙，今天判處死刑。（資料照）

2022/12/13 18:02

〔記者余瑞仁／桃園報導〕41歲的知名紙雕師蔣嘉凱，去年11月21日凌晨在桃園市龜山區住家樓下便利商店內，被蔡姓店員提醒需配戴口罩，卻引來不悅，返回家中戴口罩後回到店內朝店員丟擲口罩，隨後又返家持刀，再度返回超商店內3刀刺中蔡姓店員心臟死亡，蔣男犯案後被警逮捕，被依殺人罪嫌向法院聲請羈押獲准送進桃園看守所，經桃園地檢署依殺人罪起訴、建請法院量處重刑，桃園地院審結認定蔣男故意殺人且無精神異常，今天將他判處死刑。

檢警調查，去年11月21日凌晨4點左右，蔣男到超商買東西因未依防疫規定戴口罩入內，被蔡姓店員提醒否則拒絕結帳，蔣男因此開始累積憤怒，返回家中戴口罩，再回到超商內，將臉上的口罩丟向店員並離開，但蔣男還是不肯就此罷休，再度進到超商內，持刀刺向蔡男，蔡男當場血流不止並逃出店面求救，經緊急送醫後，因出血性休克而宣告不治。

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蔣男犯案後被收押在桃園看守所，檢方實施精神鑑定顯示，蔣男雖有睡眠節律障礙、非特定之焦慮疾患、非特定之憂鬱疾患、鎮靜安眠藥物使用疾患等，但非重大精神疾病，不影響生活上的認知，因此認定蔣男在動刀行兇時，無精神障礙或其他心智缺陷之情形，卻因細故對蔡男痛下殺手且手段兇殘，使家屬喪失至親，導致損害嚴重，起訴求處重刑。

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