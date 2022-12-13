重聽夫午睡老妻不慎跌破頭身亡 南投「老老相依」評估列關懷

南投魚池鄉發生老婦在家不慎跌破頭身亡，年邁丈夫則因重聽午睡，未及時發現，警消獲報緊急送醫仍宣告不治。（記者劉濱銓翻攝）

2022/12/13 18:11

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投魚池鄉一名與丈夫同住的79歲老婦，昨（12日）下午被鄰居發現倒臥客廳血泊，經送醫仍不治，檢警今相驗，確認無外力介入，排除他殺，由於老婦受傷時，重聽的丈夫正在臥室睡午覺，以致未發現妻子受傷，南投縣政府社會及勞動處表示，針對非獨老，但卻是「老老相依」的長輩，將評估列入「獨老服務」關懷對象，尤其最近氣溫恐驟降，呼籲獨居或有慢性病的長輩，自身與子女應多留意，慎防意外。

消防人員表示，昨接獲當地鄰居通報，指稱隔壁婦人倒臥客廳血泊，疑因故不慎跌破頭，便立即前往救人，到場發現老婦頭部受傷流血，已無生命徵象，經CPR並送醫急救，最後仍不治身亡。

請繼續往下閱讀...

檢警今進行相驗，確認頭部有鈍挫傷，但無外力介入，排除他殺，警方表示，老婦並非獨居，惟受傷當下，70多歲有重聽的丈夫正在臥房睡覺，才沒發現妻子已倒臥客廳。

縣府社勞處表示，子女在外工作，若有獨居或「老老相依」的父母長輩，應不定時關心與探望，街坊鄰居也要守望相助、彼此照應，針對獨老，村里長、村里幹事也都會時常關懷，並提供「獨老服務」，有關年邁長者「老老相依」的情況，則將評估其風險納入關懷對象，避免類似事件發生。

縣府衛生局指出，最近天氣多變、溫差大，年長者難免有慢性疾病，天冷血管彈性變差，長輩更要做好身體與頭部保暖，不論粗重家事或搬重物等勞動工作，都要量力而為，切勿勉強，建議可分次完成，做事情則可放慢腳步，以免匆忙間跌倒受傷，同住者則要時時關懷，若家人異常晚起，就要有所警覺，及時查看慎防意外。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法