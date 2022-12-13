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    首頁　>　社會

    台中潭子3歲男童墜樓不治 中市社會局：將持續家訪了解

    3歲男童墜樓後被送往中國醫藥大學附設醫院急救，今天傳出傷重不治。（資料照）

    3歲男童墜樓後被送往中國醫藥大學附設醫院急救，今天傳出傷重不治。（資料照）

    2022/12/13 15:07

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區1名3歲男童，11日午睡醒來不見家人，意外從住家9樓墜落4樓鐵皮屋頂，男童被送往中國醫藥大學附設醫院急救，因腦水腫在加護病房治療2天後，今傳出傷重不治的消息；台中市社會局表示，初步調查男童並無被獨自留在家中等違反兒少法等問題，後續將持續家訪了解處置。

    台中市消防局於11日下午4點23分接獲報案指出，潭子區1處公寓大樓，有1名男童墜落4樓鐵皮屋頂，消防局立即出動消防車3輛、救護車1輛、人員10名，由潭子分隊分隊長黃柏軒帶隊前往搶救。

    男童因肢體外傷、血壓偏低、意識不清，經救護車送往由中國醫藥大學附設醫院急救，男童因腦水腫，在加護病房治療2天仍告不治。

    大雅分局調查指出，男童平時由阿嬤照顧，案發時疑午睡起來，沒看到家人，自己四處亂爬，不幸發生意外，因當時阿公阿嬤在家，並未違返兒少法獨留等規定。

    社會局表示，案發時，男童阿嬤陪同男童午睡後，見男童睡著，就到頂樓收衣服，阿公則在隔壁寢室，男童疑見不到家人，自己以椅子墊高爬到窗戶後墜樓，因家屬目前心情低落，後續將持續家訪了解後再行處置。

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