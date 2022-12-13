販毒公司化經營 24小時派遣小蜜蜂遭逮

八德警方將主嫌黃男移送桃園地檢署。（記者許倬勛翻攝）

2022/12/13 12:08

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市25歲黃姓藥頭為掩人耳目，以大樓住家為據點，採取公司化經營、派遣「小蜜蜂」專車與買毒者碰面，八德警方接獲線報，經長期佈線跟監，7日見時機成熟收網，持搜索票至游男家中查緝，果然起出大批毒品、吸食品等證物，全案訊後依違反毒品罪嫌送辦。

警方今年五月破獲以28歲游姓男子為首的六人販毒集團，起出毒品咖啡包999包、K他命63包等。游男在網路上宣稱經營電商事業，並以住處為販售據點，實則是在家中分裝毒品販售，根據運送小弟供述，只要接獲「客戶」下單，便會由游調撥旗下車手取貨，並載運毒品至客人指定地點交易，販賣毒咖啡包每包可賺100至200元不等，K他命可獲報酬300元，手法與老鼠會、直銷類似，賣得越多抽益越高，還有階級之分、24小時營業。

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由於毒品分散至新北市，警方與刑事局合作成立專案小組，撒下天羅地網，跟監數週發現游男僅是中盤商，取貨、客戶來源都是來自具四海幫背景的25歲黃姓男子，警方見時機成熟，12月7日兵分多路在桃園地區將他逮捕到案，訊後依販賣、製造及運輸第三級毒品罪移送桃園地方檢察署偵辦，並持續向上溯源。

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黃姓主嫌派遣「小蜜蜂」運送毒品。（記者許倬勛翻攝）

八德警方查獲毒咖啡包。（記者許倬勛翻攝）

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