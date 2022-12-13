退休客運售票員自稱「電擊」可治癒武漢肺炎 法官怕他電死人罰2萬

退休客運售票員自稱「電擊」可治癒武漢肺炎，法官不信罰他2萬。示意圖（資料照）

2022/12/13 11:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕2020年1月，武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）開始肆虐全球，陳姓退休客運售票員在臉書發文，稱自己懂的「電擊法」，不但可以殺死病毒，也能治癒武漢肺炎，且不會有副作用，還強調全世界只有自己才懂，但法官擔心有人誤信反被電死，依散布疫情不實訊息罪判罰2萬元，得易服勞役。

判決指出，沒有醫學背景、學歷僅高中的陳姓男子，2020年3月在臉書發文，稱「新冠病毒打敗了全世界，我打敗了新冠病毒」、「用8毫安×標準療法（1000）＝8安培電壓。可以電擊3600億個新冠病毒×1/4約為0.15毫克×1/4病毒量。如此一來，人體細胞不會被電死，但病毒會被電死」、「一個月就可以治癒新冠肺炎。而且，還沒有任何副作用」等文章，但只吸引18人按讚、1人分享。

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高市刑大獲報展開追查，約談陳男到案後，陳說自己曾此方式電擊過流感病毒，他用演繹法跟歸納法研判武漢肺炎是可以用這個方法治療，臨床上的實驗流感病毒是有效的，所以他發明這個電流搭配標準療法訂出來的數據，才會上網發表上開文章。

雄檢偵查時，陳男又說，他的治療方法是依據中國古籍藥典、醫典萃取出來，而且治療過好幾個類似案例，甚至是比新冠肺炎還嚴重的案例，但檢方認為他胡言亂語，偵結後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例將他起訴。

高雄地院審理時，陳男仍堅持己見，強調自己在中國義診2年多，還寫了一本書叫陳氏點穴療法，電療法是西醫用來治療精神科疾病的東西，但我的指壓電擊法是中醫的東西，這是兩種不同的東西，怎麼可以類比，不認為自己有罪。

但法官認為，依國軍高雄總醫院左營分院刊登科學誌的文章「心臟電擊傷的診斷與治療」中有提到，當電流達到100至200mA（毫安培），即可能心搏停止，如果有民眾誤信陳男貼文所述8安培電壓（8000毫安培）可治療新冠肺炎的訊息為真，可能對自身及他人的身體健康造成不良影響，加上陳男也無法提出具體實證證明自己的治療方去有效，因此依散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪判罰金2萬元，得易服勞役，可上訴。

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