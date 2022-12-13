劣警否認性侵少女不惜自爆「早洩」 法院不信判8年定讞

警員殷培淳否認性侵少女更不惜自爆「早洩」；法院拒絕採信，但考量他已賠償170萬元，依公務員假借職務機會故意對未滿14歲女子犯強制性交罪重他8年徒刑、褫奪公權3年，全案定讞。（示意圖）

2022/12/13 11:17

〔記者溫于德／台北報導〕台南市警局警員殷培淳，前年見負債單親媽到警所求助，不但吃案，還假借辦案名義登門，性侵單親媽國小剛畢業的12歲女兒，殷男犯案反指是少女主動，更不惜自爆「早洩」，但一審拒絕採信，依公務員假借職務機會故意對未滿14歲女子犯強制性交罪重判殷男11年徒刑、褫奪公權5年，二審考量殷男已賠償170萬元，撤銷改判8年徒刑、褫奪公權3年，最高法院駁回上訴定讞。

警專13期的殷男曾經在保一總隊加入樂隊，後來調回家鄉在佳里分局任警員。

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前年6月11日，殷男在派出所備勤時，一名單親媽疑遭詐騙，帶著國小剛畢業的女兒到派出所求助，由殷男受理，殷男沒開報案證明，也沒在工作紀錄簿登記，反而邀母女去在地的廟中「詳談」。隨後幾天，殷男殷勤問候母女，某次深夜還到單親媽租屋處外，與少女單獨見面並擁抱她。

同月21日殷男休假，單親媽稱女兒有點發燒，希望殷男能過去看一下，也有一些事情想跟他討論，殷男過去後與單親媽喝起酒來，女兒也跟著喝，然後殷男以要買酒、有事想跟少女詳談等理由，4度支開單親媽，並在房內強吻少女，少女拒絕，但仍遭殷男性侵得逞。

事後，佳里分局接獲社工通報殷男性侵少女，警方將殷男記一大過並調職，殷男同年8月主動離職。

法院審理時，殷男辯稱案發當時是少女主動，且他本身有早洩，才會流出精液。其3名律師也替殷男否認性侵少女。

一審台南地院認為，正常情況下，面對民眾到派出所報案或詢問，警員都會留下公家電話或自己的職稱、名字，但不會留下私人電話，另警員如果遇到民眾生活困難到派出所求助時，會用公務體系幫民眾申請補助，也會請當地里長幫忙詢問有無物資可以提供。

然而，從警20幾年的殷男卻透過金援單親媽數萬元方式，藉此接近這對母女，一審因而認定殷男是計劃性利用其警員職務並製造機會犯案，依公務員假借職務機會故意對未滿14歲女子犯強制性交罪重判他11年徒刑、褫奪公權5年。

二審台南高分院審酌殷男仍否認犯行，但雙方已成立調解，殷男同意賠償170萬元並給付完畢，改判8年徒刑、褫奪公權3年。最高法院駁回上訴定讞。

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