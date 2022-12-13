三德精密科技偷排6噸電鍍廢水 污染飲用水質被起訴

三德公司陳姓負責人涉將廠區6噸未處理的重金屬廢液，利用舊廠事先鑿穿的孔洞逕自排放至排水溝，污染柯子湖溪，並嚴重影響下游湳雅淨水廠飲用水取水口的水質。 （新竹地檢署提供）

2022/12/13 09:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹三德精密科技股份有限公司（下稱三德公司）陳姓負責人疑為了節省公司成本，今年1至3月，涉嫌將廠區6噸含有重金屬未經處理的電鍍廢液逕自排放，污染柯子湖溪，並嚴重影響下游飲用水取水口水質；另3月間由於廠內管線老舊破裂，導致廢水外洩約200公升，污染鳳山溪。新竹地檢署經偵查終結，對三德公司及陳男以違反水污染防治法等罪嫌提起公訴。

檢方表示，位於新竹縣竹北市的三德公司，廠區鍍鉻槽體存有6噸（含有鉻酸12%）長期未處理的鍍鉻廢液、高濃度重金屬鉻及磷酸鋁等廢液，負責人60歲陳男為圖節省廢水處理措施所需維護、添購設備及添加藥劑、處理污泥等費用成本，今年1月1日至3月15日期間，竟以車輛載運上述廢液到竹市光復路民宅舊廠址，並利用其事先在屋內鑿穿地板的孔洞，將廢液逕自排放至排水溝順流而下，污染柯子湖溪的地面水體，並嚴重影響下游湳雅淨水廠飲用水取水口的水質。

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此外，檢方調查，三德公司電鍍製程的除膜槽蒸氣管，自裝設時起均未定期維護，安全管理上存有明顯疏失，陳男也未積極維護、更新管線或督促所屬員工定期檢修上開除膜槽蒸氣管。由於該公司設備年久失修，今年3月11日某時，因管線老舊破裂而使除膜槽內的藥液廢水（鉻酸6％、磷酸7％）外洩約200公升，沿著廠區內排水溝溢流至鳳山溪而污染地面水體。

檢方表示，今年3月間，透過檢、警、環聯繫平台獲知轄區內湳雅淨水廠上游水源的柯子溪及頭前溪等水域，發生電鍍廢水污染水域情事，因涉及新竹地區民眾用水安全，該署分由國土綠能專組主任檢察官高如應、檢察官劉晏如偵辦，經專案團隊召開多次專案會議，實地追查污染來源，今年7月26日持法院搜索票執行搜索，扣得簿冊、報表、馬達等相關證物。

檢方指出，「鉻酸」為環保署公告毒性化學物質，有致腫瘤、生育能力受損、畸胎、遺傳因子突變或其他慢性疾病等作用。陳男經營電鍍業多年，明知製程所產生的電鍍廢水濃度超過「總鉻」、「六價鉻」的管制標準，均屬有害健康物質，竟為圖謀利益、節省成本，逕將廢水任意排放污染河川及危害飲用水源，顯置環境生態及國人健康於不顧，並使國家另需耗費鉅大成本回復受污染河川。不過，陳男事後配合改善廢水處理設施，目前仍為試車階段，後續尚待環保部門追蹤與稽查。

新竹檢警環團隊查獲三德精密科技公司於民宅舊廠排放電鍍廢水等案，提起公訴。（新竹地檢署提供）

此案水污染對照圖。（新竹地檢署提供）

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