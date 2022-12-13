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    台南長榮大學馬籍女大生命案 兇嫌延押2個月

    殺害長榮女大生的凶手梁育誌。（臉書、本報資料照，本報合成）

    殺害長榮女大生的凶手梁育誌。（臉書、本報資料照，本報合成）

    2022/12/13 06:58

    〔記者鮑建信／高雄報導〕台南長榮大學馬來西亞籍女大生遭嫌犯梁育誌勒斃案，業經地院判處死刑，高雄高分院審理至今，因羈押期限將屆，認為他涉案情節重大，有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月，可抗告。

    據了解，2020年10月28日晚間，鍾姓女大生獨自行經台南市歸仁區，被嫌犯梁育誌開車擄走勒死，棄屍在高雄市阿蓮大崗山，案經橋頭地檢署偵結，依強盜而故意殺人等罪起訴，並認為他惡性重大，具體求處死刑。

    今年3月間，地院判處梁嫌死刑，褫奪公權終身，依法上訴高雄高分院。至於鍾女家屬附帶民事求償2000萬元，目前仍在地院民事庭審理中。

    2審合議庭調查，梁涉犯強盜而故意殺人等罪，最輕本刑10年以上，涉案情節重大外，他自陳案發後遲遲不敢回家，在外不斷繞行，偵訊時也承認因害怕被警方查獲，因而有相當理由和事實，足認有逃亡之虞，裁定自本月21日起，延長羈押2個月。這是梁嫌第4度被延長羈押。

    法界人士則說，刑事妥速審判法第5條第2項規定，審判中之延長羈押，如所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或逾有期徒刑10年者，第1審、第2審以6次為限，第3審以1次為限，可抗告。

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