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    仿冒愛馬仕、愛迪達商標口罩網拍 這原因兩家獲賠金額大不同

    璩姓女子仿冒愛馬仕、愛迪達商標製作口罩販售，愛馬仕部分，高雄地院審結認定被告須賠償業者1400元。（記者黃良傑翻攝）

    璩姓女子仿冒愛馬仕、愛迪達商標製作口罩販售，愛馬仕部分，高雄地院審結認定被告須賠償業者1400元。（記者黃良傑翻攝）

    2022/12/12 13:55

    〔記者黃良傑／高雄報導〕璩姓女子被檢舉在蝦皮購物網站賣愛迪達和愛馬仕口罩仿品，檢警查緝共扣入570件山寨品，2家公司認為影響商譽，提告求償11萬6千元及10萬元，並要求登3報頭版道歉，高雄地院審結認定愛迪達註冊範圍未含口罩商品，判免賠；至於愛馬仕部分，則因仿冒口罩裁定以單價的200倍賠償，被告一共只須賠1400元。

    判決書指出，被告璩女於去年4月間在蝦皮拍賣網站販賣印有愛迪達、愛馬仕商標的山寨口罩，警方得知報請檢方展開追查，同年11月間前往璩女住處搜索時，搜出愛迪達口罩480件、愛馬仕口罩90件。

    警方通知2家原廠確認並追訴，案子進入司法程序，璩女被告後始終未到庭，也未提出書狀聲明，愛迪達所屬的阿迪達斯公司，以及愛馬仕所屬的埃爾梅斯國際公司提告求償，愛迪達部分決定依每組（10個）市價80元的1450倍求償，愛馬仕部分依1250倍求償，分別求償11萬6千元、10萬元，並要求在3大報頭版刊登道歉啟事各1天。

    高雄地院審酌國際知名品牌愛馬仕風行全球，商品圖騰眾所周知，被告璩女賣該口罩仿品近8個月，侵害該公司商標權，並造成消費者混淆誤認，依每件零售單價7元計算，判賠200倍即1400元賠償金。

    此外，因愛迪達的商標註冊未包含口罩，故認定該山寨口罩並沒有侵害到愛迪達商標權，況且，審酌被告並未大量或大規模批發出售盤商或大型店面，扣案數量也不多，牟取不當利益不大，僅判賠1400元，其他請求均駁回，全案仍可上訴。

    高雄地院審結認定愛迪達註冊範圍未含口罩商品，判免賠。（記者黃良傑翻攝）

    高雄地院審結認定愛迪達註冊範圍未含口罩商品，判免賠。（記者黃良傑翻攝）

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