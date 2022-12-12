男隆鼻併發「惡性高熱」不治 名醫陳威宇過失致死起訴

湯男隆鼻卻死亡，他的姊姊事後曾召開記者會淚控要求真相。（資料照）

2022/12/12 12:59

〔記者王定傳／台北報導〕2019年間，知名整型醫師陳威宇替30歲湯姓男子進行隆鼻手術，湯男突因麻醉併發「惡性高熱」不治死亡，死者姊姊事後召開記者會淚控手術草率，讓弟弟白白送命，台北地檢署日前已依違反醫師法起訴蕭姓麻醉護理師，今日再依涉嫌刑法過失致死、偽造文書罪嫌及違反醫師法追加起訴陳威宇及蕭女，並請法院對陳威宇從重量刑。

本案發生於2019年3月4日下午，湯男花14萬元前往位於台北市的葳亞娜診所進行隆鼻手術，由陳威宇負責動刀，蕭女則為湯男置入氣管內管，幫助湯男呼吸同時進行麻醉，過程中，湯男發生異狀，產生麻醉嚴重併發症「惡性高熱」，體內高燒至43.6度，經搶救近50分鐘送往台北馬偕醫院急救，但到院前已無生命跡象，最後仍不治死亡。

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檢方發現，蕭女並非醫師，卻在手術中執行氣管內管置入的醫療行為，因此於今年8月間先依違反醫師法將她起訴。

檢方繼續調查，依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，進行整鼻手術時，若是全身麻醉或非全身麻醉的靜脈注射麻醉，除動刀醫美醫師在場外，專任或兼任麻醉科專科醫師也必須全程在場，且應親自執行麻醉業務。

檢方同時詢問台灣麻醉醫學會後認為，陳威宇等人進行手術時，有多項問題，例如，使用神經肌肉阻斷劑「succinylcholine」及吸入性麻醉劑「isoflurane」施行全身麻醉手術，有可能產生惡性高熱，但當時竟無麻醉醫師在場，診所內也並無解藥「Dantrolene」，後來雖有調到這個藥，施打劑量卻不正確。

檢方還發現，診所內雖有生理監視器，卻無法監測患者的二氧化碳濃度，且眾人不僅未落實監測患者體溫，更未注意到湯男當時1分鐘心跳已高達120下，蕭女還在麻醉記錄單上記載不實心跳數涉偽造文書。

據了解，陳威宇在偵訊中否認疏失，堅稱無法預測到湯男會產生惡性高熱，且自己已盡量搶救，此外，醫事審議委員會也認為他並無疏失；檢方則依麻醉醫學會意見等證據，將陳威宇依過失致死等罪嫌起訴，並請法院從重量刑。

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