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    阿北吃完早餐出事了 警循線逮人送辦

    警方查獲王男偷車代步，將他依竊盜罪嫌移送法辦。（讀者提供）

    警方查獲王男偷車代步，將他依竊盜罪嫌移送法辦。（讀者提供）

    2022/12/12 08:46

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，陳姓阿北騎車到鳳山區維新路店家吃早餐，不料吃完早餐出事了，機車竟被人騎走，警方以車追人於建國路超商，查獲王男偷車代步，騎到屏東又騎回高雄，昨將他依竊盜罪嫌移送法辦。

    陳姓男子12月8日騎乘機車到鳳山區維新路1間店家吃早餐，一時方便未將機車鑰匙取下，沒想到他吃完早餐出事了，「啊！我的車咧？」，才發見機車被人騎走，損失金額1萬元。

    警方調閱路口監視器畫面，發現1名可疑男子涉嫌重大，獨自1人徒步來到早餐店，先於現場觀察過後，下手竊取陳男機車，得手後騎車往屏東逃逸，整個過程監視器全都錄。

    警方鎖定竊嫌特徵，鍥而不捨深入追查，前天巡邏眼尖發現失竊機車停放鳳山區建國路超商前，當場查獲王姓男子（43歲）正在休息，查扣失竊機車及鑰匙1把，將他帶回派出所偵辦。

    王男落網大嘆「才剛停下來休息而已」，他供稱因為自己的機車故障，上班需要交通工具，剛好經過看見機車鑰匙就插在鑰匙孔上，才會臨時起意竊取機車騎乘代步，沒想到被警方查獲。

    警方將失竊機車及鑰匙1把，完整歸還陳姓男子，警訊後昨將王男依竊盜罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

    王男偷車過程監視器全都錄。（讀者提供）

    王男偷車過程監視器全都錄。（讀者提供）

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