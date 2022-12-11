金門警方擴大威力掃蕩 金門大橋通車治安能量直入小金門

金門警方持續執行掃蕩勤務，大金門東、西半島出動人車，分進合擊。（金門縣警察局提供）

2022/12/11 12:05

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局繼日前偵破權利車拖吊衝突引發的街頭鬥毆暴力案件，昨日晚間至今天凌晨持續執行掃蕩勤務，不僅大金門東、西半島分進合擊，也將巡防能量藉由新建完工的金門大橋同步延伸至「離島」小金門，針對轄內不良分子易聚集的KTV、電玩店、酒店等特種行業處所逐一清查，以區塊封鎖方式，實施高強度威力掃蕩。

縣警察局長廖高江對幹部說明執勤技巧時強調，凡在公共場所聚集3人以上，施強暴脅迫者，其首謀、下手實施及在場助勢者都有刑責；如意圖供行使之用而攜帶兇器或其他危險物品觸犯者，或因而致生公眾或交通往來危險，得加重其刑至2分之1。

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廖高江說，警局已在全縣213處治安據點設置1164支監視器，並廣布車牌辨識系統，近年每當遇到滋事案件，快速反應打擊部隊均即時鎖定目標，迅速敉平街頭暴力，說明警方對於防範不法早有規畫，不法分子不要心存僥倖。

縣警局指出，警政署長黃明昭公開宣示全力掃蕩黑道幫派及檢肅槍、毒，並要求各縣市警局，針對黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生的行業執行掃蕩，凡有違規（法）情事，立即施以強力擴大臨檢，並透過第三方警政，即結合縣府所屬單位針對行政不法、違規，執行罰鍰等行政措施，達成預防犯罪目的。

警方高層透露，地區日前發生權利車拖吊衝突後續引發街頭鬥毆的暴力案件，對坊間治安造成極大影響，已踩到警方「紅線」，此次掃蕩勤務，也是繼金城分局六日晚間對西半島轄區威力掃蕩後，針對全縣展開全面性的擴大臨檢，並藉由十月底才通車的金門大橋，與不再是離島的小金門，同步啟動掃蕩勤務。

金警指出，此次查察目標除的KTV、電玩店、酒店，還有易群聚施用毒品或易淪為詐欺集團囚虐之旅（賓）館等治安顧慮場所逐一清查，從10日晚9點開始實施到11日凌晨結束，未查獲不法。

縣警局統計，12月至今查獲的不法案件有妨害自由2件5人、聚眾鬥毆1件11人、竊盜案1件1人、詐欺案22件61人、毒品危害防制條例案1件1人、通緝犯4人、性騷擾防治法1件1人、公共危險2件2人及傷害案6件6人。

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金門警方執行掃蕩勤務，針對轄內多處不良分子易聚集的KTV、電玩店、酒店等特種行業處所逐一清查。（金門縣警察局提供）

金門警方執行掃蕩勤務，針對轄內不良分子易聚集的KTV、電玩店、酒店等特種行業處所逐一清查。（金門縣警察局提供）

金門警方執行掃蕩勤務，除針對轄內不良分子易聚集的特種行業處所逐一清查，也於路段設置酒測臨檢。（金門縣警察局提供）

金門警方繼日前偵破權利車拖吊衝突引發的街頭鬥毆暴力案件，持續執行掃蕩勤務。（金門縣警察局提供）

金門警方執行掃蕩勤務，針對轄內不良分子易聚集的KTV、電玩店、酒店等特種行業處所逐一清查。（金門縣警察局提供）

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