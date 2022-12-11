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    癡情男護女友「不能說的秘密」 譙警「幹Ｘ娘」慘了

    李男（左）譙警遭警告。（圖由民眾提供）

    李男（左）譙警遭警告。（圖由民眾提供）

    2022/12/11 11:51

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園分局執行擴大臨檢勤務，9日夜間在大寮區一處複合式餐廳包廂檢查時，李姓男子試圖掩護許姓女友離開，許女面對盤查講不出所提供身分證字號的生日，李男見女友的通緝身分即將曝光，護花心切，無視大陣仗員警接連怒譙「幹X娘」，當場遭壓制送辦。

    林園分局12月9、10日連續兩晚執行擴大臨檢勤務，集結各派出所及偵查隊警力，至轄內治安熱點場所，加強查緝掃蕩不法，9日臨檢大寮區一處複合式餐廳，進入一間包廂檢查時，26歲李男一開始佯裝配合臨檢，同時藉故要身旁的女子離開，警方依經驗法則及肢體語言判斷，直覺有異，男子見無法得逞，開始對警方口出惡言咆哮，想要轉移注意力，警方當場制止告誡。

    查證身分時，李男爽快的報出姓名年籍資料，女子卻是支支吾吾，後來報了一個說不出出生日的身分證號，且比對照片明顯不同，警方要求女子返回派出所查證身分，李姓見不能說的秘密即將曝光，頓時喪失理智，再次三字經怒譙警方，試圖干擾警方執法，被警方壓制在地並帶回偵辦。

    警方調查，李男與許女數天前在網路上認識，李男知悉其被新北地檢發布詐欺通緝，許女日前南下找李男，沒想到在餐廳包廂遇到臨檢行蹤曝光。警方訊後依妨礙公務罪嫌將李男送辦，許女則解送歸案。

    李男無視大陣仗員警，氣焰囂張。（圖由民眾提供）

    李男無視大陣仗員警，氣焰囂張。（圖由民眾提供）

    李男遭警方壓制在地。（圖由民眾提供）

    李男遭警方壓制在地。（圖由民眾提供）

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