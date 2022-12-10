鼻酸！三重女點薰香伴屍「等媽媽醒來」 各界善款湧入

三重區長陳奇正（右3）和社福中心主任劉彥伯（右1）、福隆里長曾嘉斌（右2）等人先致贈3萬元慰問金給案家前夫（左）。（新北市社會局提供）

2022/12/10 23:46

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三重區發生女兒伴母屍案，失學已久的女兒一直認為「媽媽會醒過來」，伴屍百餘天，不斷點薰香期待媽媽醒來，直到昨天（9日）房東和警方上門，這起悲慘故事才曝光。員警和善心人士紛紛捐款幫助，社會局也介入協助後續喪葬及生活。

警方調查，54歲死者王姓婦人幾年前生病，但家境清寒沒錢看醫生，眼看身體狀況越來越差，為了不讓女兒傷心，她臨終前安慰女兒說，「媽媽會復活」，從小輟學的女兒識慮不足信以為真，今年9月母親過世後持續伴屍，還一直點薰香等待醒過來。

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死者林姓女兒向警方說，媽媽過世前腹部脹得很大很大，而且黑黑的，常常躺在床上很不舒服，她都靠父親接濟維持生計。但死者前夫也不知王女早已病死，警方昨天通知他到場，才知道原來他也罹患癌症，一家人悲慘遭遇令人鼻酸。

檢警今天（10日）相驗王女遺體，死因為「心肺衰竭、胃食道疾病及營養不良」。新北市政府社會局介入協助，首先發現悲劇的三重分局員警主動捐輸，分局長陳永昌率先捐贈2萬元，三重調解會主席林志忠慨捐5萬元，三重區長陳奇正代表市府致予3萬元慰問金，合計17萬5000元，交由死者前夫，三重社福中心會持續關懷服務。

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